В Україні "швидкі" тепер працюють за новими правилами: до кого можуть не приїхати

Швидка допомога (фото: РБК-Україна)

В Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги" - відсьогодні діє новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною медичною допомогою.

Так, 1 січня набрала чинності постанова уряду №1271 від 16 грудня "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події".

Тепер звернення, що надходять від громадян до диспетчера за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 та за єдиним номером системи екстреної допомоги населенню 112, ділять на чотири категорії - критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні - від чого залежать терміни приїзду бригад медиків на виклик.

Як йдеться в постанові Кабміну, диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає стан пацієнта та обставини подій виклику згідно з переліком причин звернень і скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги, визначеного МОЗ.

Як тепер працюватимуть "швидкі"

Бригада медиків зобов'язана приїхати до хворого не пізніше, ніж за 10 хвилин після звернення (допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більш ніж у 25% випадків) у випадках, які відносяться до критичних.

Тобто при відсутності або при неефективному диханні, при ознаках масивної крововтрати.

Вони можуть бути викликані: усіма видами травм різної етіології, впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою та інше), інтоксикацією та отруєнням, у тому числі й укусами тварин, комах тощо; гострими хронічними захворюваннями.

При екстреному випадку "швидка" має приїхати за 20 хвилин. При цьому з урахуванням різних факторів, у тому числі й заторів, допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більш ніж у 15% випадків.

Такі випадки супроводжуються: порушенням свідомості; ознаками кровотечі; гострого коронарного синдрому; гострого мозкового інсульту; порушенням дихання та іншими ознаками.

Вони можуть бути викликані: усіма видами травм різної етіології; впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою та інше); інтоксикацією та отруєнням, у тому числі й укусами тварин, комахтощо; гострими хронічними захворюваннями.

У разі надходження звернення з категорії неекстрених "швидка" не поспішає на допомогу. Диспетчер рекомендує пацієнту звернутися до сімейного лікаря або до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, або таке звернення може бути передано в місцевий черговий центр первинної медико-санітарної допомоги.

І тільки в разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду "швидкої", яка не зобов'язана дотримуватися нормативів при критичних або екстрених викликах.

При зверненні з категорії непрофільних - ситуація аналогічна, як і у випадку з неекстреними зверненнями. З тією тільки різницею, що в разі необхідності відповідальний медичний працівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повинен надати дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.

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