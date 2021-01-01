В Україні "швидкі" тепер працюють за новими правилами: до кого можуть не приїхати

В Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги" - відсьогодні діє новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною медичною допомогою.
Так, 1 січня набрала чинності постанова уряду №1271 від 16 грудня "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події".
Тепер звернення, що надходять від громадян до диспетчера за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 та за єдиним номером системи екстреної допомоги населенню 112, ділять на чотири категорії - критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні - від чого залежать терміни приїзду бригад медиків на виклик.
Як йдеться в постанові Кабміну, диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає стан пацієнта та обставини подій виклику згідно з переліком причин звернень і скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги, визначеного МОЗ.
Тобто при відсутності або при неефективному диханні, при ознаках масивної крововтрати.
Вони можуть бути викликані: усіма видами травм різної етіології, впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою та інше), інтоксикацією та отруєнням, у тому числі й укусами тварин, комах тощо; гострими хронічними захворюваннями.
Такі випадки супроводжуються: порушенням свідомості; ознаками кровотечі; гострого коронарного синдрому; гострого мозкового інсульту; порушенням дихання та іншими ознаками.
Вони можуть бути викликані: усіма видами травм різної етіології; впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою та інше); інтоксикацією та отруєнням, у тому числі й укусами тварин, комахтощо; гострими хронічними захворюваннями.
І тільки в разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду "швидкої", яка не зобов'язана дотримуватися нормативів при критичних або екстрених викликах.
Раніше повідомлялося, що українці можуть самі замовляти мобільну бригаду для тестування на COVID-19.
Також повідомлялося, що у МОЗ розповіли, у яких випадках пацієнтів з підозрою на коронавірус госпіталізують.
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