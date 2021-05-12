Ремонт за 10 мільйонів: у Києві руйнується новий фонтан, який навіть не підключили (фото)

У Києві руйнується новий фонтан у Солом'янському ландшафтному парку, хоча об'єкт навіть не підключили і не ввели в експлуатацію. Конструкція була встановлена два місяці тому в рамках першої черги реконструкції.

Про це передали в пабліку "Los Solomas / Солом'янський район" на сторінці в Facebook .

Також в мережі опублікували відповідні фото.

Повідомляється, що активна фаза ремонту в Солом'янському парку тривала минулого року, а проект реконструкції був затверджений на початку 2019-го.

Згідно з підрахунками, необхідні роботи оцінювали в 163,86 мільйона гривень. У бюджеті столиці на 2020-й було передбачено 40 мільйонів гривень.

Наприкінці березня 2021 року замовник реконструкції - комунальне підприємство "Київміськрозвиток", оголосив тендер на продовження робіт з реконструкції на 13 мільйонів гривень. Серед робіт значилося підключення фонтану, влаштування покриття доріжок і майданчиків та озеленення. Тендер виграла компанія "Мостицький 2" із запропонованою сумою 10,7 мільйона. Але, втім, тендер вже скасували.

Як пояснили в КП "Київміськрозвиток" в ефірі каналу "Київ", причиною скасування є виявлення порушень законодавства у сфері держзакупівель. В цей час проводиться перевірка на якість виконання робіт.

"Якщо перевірка виявить порушення, то компанія, яка проводила весь благоустрій парку, повинна буде виправити помилки своїм коштом", - йдеться в повідомленні.

Після цього оголосять і проведуть новий тендер, і роботи з реконструкції продовжить вже інший підрядник.

Попри те, що фонтан пофарбували, руйнування все одно пробивається через фарбу.

Новий фонтан у Солом'янському ландшафтному парку Києва руйнується, через пару місяців після установки (фото: facebook.com/groups/lossolomas)