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Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото)

Новость на русском → Вінницька область, Четвер 06 травня 2021 11:19
Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото) Чоловік витер руки об прапор України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Вінницькій області в селищі Тиврів чоловік витер брудні руки об прапор України.

Про це на сторінці в Facebook повідомила Інна Суверток.

"У той час, коли частина суспільства передає на передову нашим захисникам великодні подарунки, інші, в центрі Тиврова витирають руки об Державний Прапор України і їздять на мотоциклах по Меморіалу Слави в центрі селища, зовсім поруч з ділянкою поліції", - повідомила жінка.

Вона звернула увагу на те, що наруга над державними символами - це злочин, передбачений 338 статтею КК України.

У коментарях люди відреагували на інцидент.

  • Ганьба таким громадянам, що витирають руки об прапор! Але у нас стільки такої нечисті - жах!
  • Слів просто не вистачає.
  • Жах!

Ким виявився чоловік, поглумився над прапором

Поліція Вінницької області на своїй сторінці у Facebook повідомила, що встановила особу зловмисника - ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району. Слідство з'ясовує всі обставини правопорушення та встановлює свідків події.

Злочин у вигляді наруги над національним символом карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото)Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото)Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото)У Вінницькій області колишній зек поглумився над прапором України (фото: facebook.com/groups)

Як ми писали раніше, український нардеп зізнався в коханні Лукашенко в прямому ефірі.

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