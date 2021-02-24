Нема чого було народжувати! У Києві маршрутник не пускав в салон чоловіка з дітьми

За словами автора посту, в маршрутку зайшов дідусь з дітьми 6 і 9 років. Неповнолітні з багатодітної сім'ї, на що були всі документи про пільги. Водій вимагав літнього чоловіка оплатити проїзд або залишити салон, мовляв, таких як він у нього за день сотні.

"Сьогодні, 23.02.21, приблизно в 16.50 водій вищезазначеного маршруту відмовився везти дідуся з 2 дітьми, тому, що той відмовився платити за дітей (6 і 9 років) з багатодітної сім'ї, з наданням всіх потрібних документів. До речі, справа не в тому, що не міг заплатити, а в тому, що якщо у нас в країні такі пільги є, чому ми не можемо ними користуватися??? Водій кричав на весь салон: "Не*рін було їх стільки народжувати, у мене таких щодня до*ріна, або плати, або виходь!!!". Коли намагалися сфотографувати номерні знаки маршрутки, водій намагався наїхати на дітей з дідусем", - розповів автор посту.

Киянин зазначає, що діти й літній чоловік пережили величезний стрес через грубість і хамство водія.

У Києві маршрутник нахамив дідусю з дітьми (фото: https://www.facebook.com/groups/solomenka.kyiv)

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