Нема чого було народжувати! У Києві маршрутник не пускав в салон чоловіка з дітьми
У Києві водій маршрутки №239 відмовився перевозити пільговиків, а саме дідуся з двома дітьми з багатодітної сім'ї.
Про це розповів Рома Литвиненко на сторінці "Солом'янка Київ" у Facebook.
За словами автора посту, в маршрутку зайшов дідусь з дітьми 6 і 9 років. Неповнолітні з багатодітної сім'ї, на що були всі документи про пільги. Водій вимагав літнього чоловіка оплатити проїзд або залишити салон, мовляв, таких як він у нього за день сотні.
"Сьогодні, 23.02.21, приблизно в 16.50 водій вищезазначеного маршруту відмовився везти дідуся з 2 дітьми, тому, що той відмовився платити за дітей (6 і 9 років) з багатодітної сім'ї, з наданням всіх потрібних документів. До речі, справа не в тому, що не міг заплатити, а в тому, що якщо у нас в країні такі пільги є, чому ми не можемо ними користуватися??? Водій кричав на весь салон: "Не*рін було їх стільки народжувати, у мене таких щодня до*ріна, або плати, або виходь!!!". Коли намагалися сфотографувати номерні знаки маршрутки, водій намагався наїхати на дітей з дідусем", - розповів автор посту.
Киянин зазначає, що діти й літній чоловік пережили величезний стрес через грубість і хамство водія.
У Києві маршрутник нахамив дідусю з дітьми (фото: https://www.facebook.com/groups/solomenka.kyiv)
В коментарях українці відреагували на інцидент.
- Коли в маршрутках почнуть видавати талончики, коли це стане легально, а не маршрутки працюють, тому що комусь платять на лапу. І, врешті-решт, коли цей вид транспорту зникне з України як страшний сон.
- На маршрутників можна написати скаргу в 1551. Якщо є можливість номер сфоткати. Тут все є, навіть рожа водія. Час теж є.
- Але маршрутки також зобов'язані возити пільговиків! І хтось не має права ображати людину, а тим більше дітей!!! А керівник перш ніж приймати на роботу таких тварюк, нехай робить запит до лікарні Павлова.
Як ми раніше повідомляли, у Києві маршрутник влаштував жорстку бійку з пасажиром.