У центрі Києва в квартирі згоріла жінка: подробиці інциденту (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Через пожежу на Кловському узвозі евакуювали мешканців будинку

У Києві сталася пожежа в квартирі житлового будинку на Кловському узвозі, 14/24, який забрав життя жінки. Для гасіння на місце прибули 45 співробітників ДСНС і 13 одиниць техніки. Як розповіли очевидці трагедії, господиня квартири на 5-му поверсі часто випивала і до неї в гості постійно приходили бомжі. Про це передає "Інформатор".

В результаті пожежі квартира вигоріла повністю. Рятувальники евакуювали з восьмиповерхового будинку 12 людей.

При гасінні вогню пожежники виявили в приміщенні господиню квартири без ознак життя.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло близько 12:40, а на гасіння пішло приблизно 40 хвилин.

У Києві на Кловському узвозі сталася пожежа в житловому будинку (Фото: kiev.informator.ua)

За словами очевидців, в квартирі проживала літня жінка, і вони бачили, що вона була буквально охоплена полум'ям.

На місці пригоди крім співробітників ДСНС також були карети "швидкої допомоги" і екіпажі патрульної поліції. При ліквідації пожежі поліція перекрила частину Кловського спуску.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом у селі Шпитьки невідомі спалили продуктовий магазин, який належить депутату Київської облради та кандидата у нардепи.

Також ми писали про те, що в липні у центрі Києва виникла пожежа на території новобудови, а пожежників, які прибули на місце події, охорона об'єкта - ЖК AuRoom - не пропустила.