ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва в квартирі згоріла жінка: подробиці інциденту (відео)

STYLERПодії    23.07.2019 - 15:55
У центрі Києва в квартирі згоріла жінка: подробиці інциденту (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Через пожежу на Кловському узвозі евакуювали мешканців будинку

У Києві сталася пожежа в квартирі житлового будинку на Кловському узвозі, 14/24, який забрав життя жінки. Для гасіння на місце прибули 45 співробітників ДСНС і 13 одиниць техніки. Як розповіли очевидці трагедії, господиня квартири на 5-му поверсі часто випивала і до неї в гості постійно приходили бомжі. Про це передає "Інформатор".

В результаті пожежі квартира вигоріла повністю. Рятувальники евакуювали з восьмиповерхового будинку 12 людей.

При гасінні вогню пожежники виявили в приміщенні господиню квартири без ознак життя.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло близько 12:40, а на гасіння пішло приблизно 40 хвилин.

 

У Києві на Кловському узвозі сталася пожежа в житловому будинку (Фото: kiev.informator.ua)

За словами очевидців, в квартирі проживала літня жінка, і вони бачили, що вона була буквально охоплена полум'ям.

На місці пригоди крім співробітників ДСНС також були карети "швидкої допомоги" і екіпажі патрульної поліції. При ліквідації пожежі поліція перекрила частину Кловського спуску.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом у селі Шпитьки невідомі спалили продуктовий магазин, який належить депутату Київської облради та кандидата у нардепи.

Також ми писали про те, що в липні у центрі Києва виникла пожежа на території новобудови, а пожежників, які прибули на місце події, охорона об'єкта - ЖК AuRoom - не пропустила.

У Києві під школою впіймали збоченця: подробиці інциденту Я розуміла, що це кінець: на киянку напав невідомий чоловік і спробував втопити
Новини України Київпожежаинцидент
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся