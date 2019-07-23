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В центре Киева в квартире сгорела женщина: подробности инцидента (видео)

STYLERПроисшествия    23.07.2019 - 15:55
В центре Киева в квартире сгорела женщина: подробности инцидента (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Из-за пожара на Кловском спуске эвакуировали жильцов дома

В Киеве произошел пожар в квартире жилого дома на Кловском спуске, 14/24, который забрал жизнь женщины. Для тушения на место прибыли 45 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники. Как рассказали очевидцы трагедии, хозяйка квартиры на 5-м этаже часто выпивала и к ней в гости постоянно приходили бомжи. Об этом передает "Информатор".

В результате пожара квартира выгорела полностью. Прибывшие спасатели эвакуировали из восьмиэтажного дома 12 человек.

При тушении огня пожарные обнаружили в помещении хозяйку квартиры без признаков жизни. 

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило около 12:40, а на тушение ушло приблизительно 40 минут.

 

В Киеве на Кловском спуске произошел пожар в жилом доме (Фото: kiev.informator.ua)

По словам очевидцев, в квартире проживала пожилая женщина, и они видели, что она была буквально охвачена пламенем. 

На месте происшествия кроме сотрудников ГСЧС также были кареты "скорой помощи" и экипажи патрульной полиции. При ликвидации пожара полиция перекрыла часть Кловского спуска.

 Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом в селе Шпытьки неизвестные сожгли продуктовый магазин, который принадлежит депутату Киевского облсовета и кандидату в нардепы.

Также мы писали о том, что в июле в центре Киева возник пожар на территории новостройки, а прибывших на место происшествия пожарников охрана объекта - ЖК AuRoom - не пропустила.

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