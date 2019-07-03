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Пожежа у центрі Києва: рятувальників не пустили до палаючого ЖК (фото)

STYLERЖиття    03.07.2019 - 15:05
Пожежа у центрі Києва: рятувальників не пустили до палаючого ЖК (фото)
Пожежа в центрі Києва (Фото: колаж РБК-Україна)

У Києві сталася пожежа на території новобудови ЖК AuRoom

У центрі Києва сталася пожежа на території новобудови, розташованої по вулиці Паньківська, 20/82. По приїзду на місце події, пожежно-рятувальні підрозділи охорона об'єкта - ЖК AuRoom - не пропустила. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в столиці.

Інцидент стався 3 липня вранці.

Як з'ясувалося, на території новобудови горіли будівельні матеріали (попередньо утеплювач) на площі 5 квадратних метрів.

У ДСНС наголосили, що рятувальники 2-ї і 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на виклик, до гасіння пожежі не залучалися.

Пожежа у центрі Києва: рятувальників не пустили до палаючого ЖК (фото)

Пожежа в центрі Києва на території новобудови РК AuRoom (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Відомий журналіст Сергій Грішин обурився поведінкою охоронців новобудови, які не пустили пожежників. Блогер дивується, як таке могло статися.

  • Цілком нормальна тема;
  • Тому що охорона спалила все, що потрібно, а на всіх інших їм начхати, тому що їм по барабану, а потім кричати будуть, чому не приїхали;
  • Ну взяла і не пустила. ДСНС не має права проникати на об'єкти, якщо немає загрози іншим об'єктам або життя
  • Можна розцінювати це як спробу отруєння киян?
  • Випадково розгорталися і вибили ворота.. а там, оп! Щось горить, дай думаю загасити...

Пожежа у центрі Києва: рятувальників не пустили до палаючого ЖК (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у Києві 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робочого.

Нагадаємо, днями під Києвом у селі Петропалівська Борщагівка Києво-Святошинського району сталася масштабна пожежа - загорівся величезний склад з секонд-хендом. Загальна площа займання – 2500 кв. м. У мережу потрапило вражаюче відео пожежі, зняте з висоти пташиного польоту.

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