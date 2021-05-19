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Натяк в мережі про підготовку стрілянини в школі Києва поставив на вуха поліцію: що з'ясувалося

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Києва, Середа 19 травня 2021 21:39
Натяк в мережі про підготовку стрілянини в школі Києва поставив на вуха поліцію: що з'ясувалося Колаж РБК-Україна: у Києві поліція перевіряла повідомлення про нібито підготовку стрілянини в школі
Автор: Володимир Костирін

У Києві кіберполіція звернула увагу на тривожні повідомлення в мережі в одному з чатів про те, що в столичній школі на Троєщині можуть влаштувати стрілянину. Беручи до уваги нещодавні масові вбивства в російській гімназії в Казані, українські правоохоронці оперативно відреагували на листування, було розпочато кримінальне провадження, навчальний заклад взяли під посилену охорону.

Про це 19 травня передали в Київській міській прокуратурі на сторінці в Facebook.

Поліцейських стурбували два повідомлення в месенджері Telegram в груповому чаті "Колумбайн - возрождение", в якому один з користувачів вчора ввечері написав "Завтра школа номер 250 міста Київ запам'ятає цей день назавжди", а інший юзер розмістив фото рушниці "ІЖ 81" та написав, що зброю нібито викрав у свого батька.

Правоохоронці змогли швидко встановити автора першої публікації - ним виявився 15-річний учень іншої школи.

"За результатами невідкладного обшуку за адресою його проживання виявлено та вилучено мобільний телефон та персональний комп’ютер. Зі слів неповнолітнього, зазначене повідомлення у чаті він зробив жартома, а з автором посту про рушницю незнайомий", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що з підлітком та його батьками правоохоронці "провели профілактичну бесіду".

Тепер же поліція встановлює особу та місцезнаходження іншого учасника чату, який виклав фото рушниці.

Натяк в мережі про підготовку стрілянини в школі Києва поставив на вуха поліцію: що з'ясувалося

У Києві поліція знайшла листування в мережі з "жартом" підлітка про можливу стрілянину в школі (фото: скрін листування facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Черкасах помер підліток після поранення в шкільному тирі під час тренування з кульової стрільби.

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