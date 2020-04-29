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У центрі Києва з-під землі забив величезний гейзер: яскраве відео

STYLERПодії    29.04.2020 - 14:03
У центрі Києва з-під землі забив величезний гейзер: яскраве відео
У центрі Києві помітили стовп води (колаж: РБК-Україна)

У центрі Києва з'явився багатометровий гейзер

У центрі Києва утворився величезний гейзер. Вода під сильним напором била з-під землі, поки аварійники працювали на місці.

Відео в мережі розмістили очевидці на сторінці Facebook-пабліка dtp.kiev.ua. На запису видно, що потоки води вивергаються з відкритого люка. "Аварійка" Київводоканалу контролює процес.

У центрі Києва з-під землі забив величезний гейзер: яскраве відео

У Києві забив гейзер (фото: 24tv.ua)

Сталося це в обід 29 квітня на вулиці Львова Толстого біля залізничного мосту через колії. У ЗМІ пишуть, що таким чином відбувається планове скидання води.

"Гейзер в Києві на Льва Толстого, на території ТЕЦ. Красиво", - підписаний ролик.

Гейзер в Києві на льва толстого, на території ТЕЦ Красиво

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 29 квітня 2020 р.

У Києві забив гейзер (відео: dtp.kiev.ua)

На карті видно, в якому місці столиці відбулася сьогоднішня подія.

У центрі Києва з-під землі забив величезний гейзер: яскраве відео

Раніше ми писали, що у Києві після вибуху спалахнула пожежа на одній з електростанцій на Харківському масиві.

Також повідомлялося, що у Києві на поминальну неділю масово штурмували кладовища попри заборону відвідувати їх через карантин.

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