ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція знайшла хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро: що їм загрожує

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 18:01
Поліція знайшла хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро: що їм загрожує Фото: поліцейський біля входу в метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Поліцейські метро Києва встановили особи хлопця та дівчини, які курили у вагоні поїзда метрополітену під час жорсткого карантину, коли проїзд у громадському транспорті був по спецпропусках.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє МВС України.

У соцмережах було гучне відео, на якому хлопець і дівчина курять сигарети під час поїздки у вагоні метро. Після чого цей ролик привернув увагу поліції.

Правоохоронцям вдалося знайти місце розташування і затримати двох місцевих жителів. Порушниками порядку виявилися 21 - річна дівчина і 24-річний хлопець. Відносно їх співробітники управління поліції склали адміністративні матеріали за статтями про порушення правил карантину і дрібне хуліганство.

Їм загрожує штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 170 до 255 гривень.

Варто зазначити, що молодий чоловік розповів, що в той день він перебував у стані алкогольного сп'яніння і зустрів в метро свою давню подругу. Свою провину він визнав і розкаявся.

Дівчина розповіла, що зняли це відео просто для себе і для друзів в Instagram. Вона і не думала, що воно викличе таку реакцію у людей.

Нагадаємо, фото лежачих людей в метро шокувало мережу.

Ми також писали про те, що в метро Києва розповіли про важливе нововведення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ полиция
LITE
В Україну нарешті приходить тепла сонячна погода, але циклон Крістіан готує "сюрприз"
В Україну нарешті приходить тепла сонячна погода, але циклон Крістіан готує "сюрприз"