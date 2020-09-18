У центрі Харкова чоловік підірвав себе у дорогій іномарці: усі деталі

У центрі Харкова, недалеко від метро Пушкінська по вул. Алчевських чоловік підірвав себе невідомою речовиною. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Інцидент стався в п'ятницю ввечері, розповідають у пресслужбі ГУНПУ в Харківській області.

Як повідомляється, близько 15:30 по спецлінії поліції 102 зателефонувала жінка і повідомила, що її чоловік взяв з собою якийсь підозрілий предмет і попрямував до гаража. При цьому вона зазначила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані. Коли жінка через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення, закрився в ньому і заявив, що покінчить життя самогубством.

У центрі Харкова чоловік підірвав себе невідомою вибухівкою (фото: hk.npu.gov.ua)

Після отримання повідомлення на місце події терміново прибули керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, наряди патрульних, спецпідрозділу ТОР і КОРД.

Чоловік ніяк не відреагував на прохання правоохоронців відкрити двері та не розмовляв з поліцейськими. Коли спецназівці потрапили в приміщення, вони побачили в машині на задньому сидінні тіло чоловіка із травмами, несумісними з життям.

"За попередніми даними, чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм. Перестрілки та заручників не було", - розповіли в поліції.

У центрі Харкова чоловік підірвав себе невідомою вибухівкою (фото: hk.npu.gov.ua)

Обставини події встановлюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

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