ЄСПЛ відмовив одеському терористу у виплатах по справі проти України

Фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Володимиру Грубнику, який подав позов проти України, у задоволенні вимог про матеріальну компенсацію. Грубник був лідером групи одеських терористів, а минулої зими був звільнений в рамках обміну полоненими на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Зазначимо, Грубник був засуджений до 8 років позбавлення волі за вибух в одеському офісі Служби безпеки України в 2015, а також за підготовку серії терактів. До затримання він працював хірургом у міській лікарні №11.

У ЄСПЛ він оскаржував затримання без санкції суду, інформування про причини затримання лише через 23 години після самого затримання, обов'язковість тримання під вартою до суду і те, що при обранні запобіжного заходу суддя вказав наявність "доказу того, що Грубник скоїв особливо тяжкий злочин".

У підсумку ЄСПЛ встановив, що Грубника затримали незаконно, а суд при обранні запобіжного заходу порушив право на презумпцію невинуватості, оскільки це був ще не вирок. Український уряд намагався довести, що суддя допустив помилку і неправильно сформулював думку, але ані суд, ані апеляційна інстанція не визнали помилку і не намагалися її виправити.

У той же час ЄСПЛ відхилив скарги про те, що при затриманні не повідомили причину. Суд прийшов до висновку, що допит Грубника, публічний розголос інформації про вибух в СБУ та затримання за участю співробітників СБУ та експертів з розмінування дали достатню інформацію про причини затримання.

Крім того, суд відхилив матеріальні вимоги і встановив, що визнання порушень Конвенції у цій справі вже є достатньою компенсацією.

Нагадаємо, Грубника передали на окуповану територію в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року.

Для участі в цьому обміні Приморський районний суд Одеси звільнив 11 причетних до вчинення терористичних актів.