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З'явилися подробиці вибуху в ресторані Києва

Київ, Четвер 17 вересня 2020 18:51
З'явилися подробиці вибуху в ресторані Києва
Фото: місце вибуху в ресторані (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Игорь Литвиненко

Вибух у київському ресторані на Подолі відбувся в результаті нагрівання побутових газових балонів. В результаті троє людей отримали ушкодження, двоє з них - госпіталізовані.

Подробиці інциденту розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій Києва.

Інцидент стався 17 вересня близько 16:02 у ресторані "Канапа" за адресою Андріївський узвіз, 19-а.

"В приміщенні кухні внаслідок розігріву печі, вибухнули 4 побутових газових балона ємністю по 0,75 л. Постраждали 3 працівники кухні, які знаходилися поруч, двох з яких було з опіками і травматичним шоком госпіталізовані працівниками швидкої медичної допомоги. Ще один чоловік, який травмувався, отримав допомогу на місці, від подальшої госпіталізації відмовився", - повідомили в ДСНС.

В результаті вибух відбулося невелике загоряння, яке ліквідували в 16:13 двома вогнегасниками. Причину вибуху встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Подолі стався вибух у ресторані. Спочатку казали про двох постраждалих в результаті інциденту.

Раніше РБК-Україна писало, що днями під Києвом у населеному пункті Чабани стався вибух в результаті розгерметизації газового трубопроводу. За фактами вибуху поліція відкрила справу.

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