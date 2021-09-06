Над окупованим Донецьком пролетів прапор України: сюрприз від патріотів
В окупованому Донецьку українські патріоти вирішили зробити сюрприз городянам і підняли в небо прапор України. Правда, пролетів він там всього кілька хвилин, але враження після себе залишив.
Про це повідомляють користувачі соцмережі Twitter.
“На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ) - Авдіївка. Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небраттям" перемогли фашистів, переможемо і рашистів", Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що сам прапор прикріпили до повітряних кульок, які підняли його в небо.
Над Донецьком пролетів прапор України (фото: twitter.com/jolud13)
У коментарях користувачі захопилися вчинком українських патріотів.
- О, це той самий прапор? Чудово, пишаюся, що і моє ім'я там. Пишаюся всіма вами, друзі, Пастору респект і всім, хто приніс цей прапор на Марші! Волонтери, які організували це дійство і запустили прапор на Донецьк, ви неймовірні! Дякую вам!
- Ми та наші донецькі родичі передаємо вам величезне Дякуємо! Все буде Україна!
- Аж сльози на очах... Боже, якщо ти є... ти знаєш, що робити. Всім причетним - моя щира подяка.
Як ми писали раніше, в Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України.