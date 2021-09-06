ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Над окупованим Донецьком пролетів прапор України: сюрприз від патріотів

Новость на русском →
Донецьк, Понеділок 06 вересня 2021 09:15
Над окупованим Донецьком пролетів прапор України: сюрприз від патріотів Над Донецьком підняли український прапор (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому Донецьку українські патріоти вирішили зробити сюрприз городянам і підняли в небо прапор України. Правда, пролетів він там всього кілька хвилин, але враження після себе залишив.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Twitter.

“На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ) - Авдіївка. Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небраттям" перемогли фашистів, переможемо і рашистів", Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сам прапор прикріпили до повітряних кульок, які підняли його в небо.

Над окупованим Донецьком пролетів прапор України: сюрприз від патріотівНад окупованим Донецьком пролетів прапор України: сюрприз від патріотівНад Донецьком пролетів прапор України (фото: twitter.com/jolud13)

У коментарях користувачі захопилися вчинком українських патріотів.

  • О, це той самий прапор? Чудово, пишаюся, що і моє ім'я там. Пишаюся всіма вами, друзі, Пастору респект і всім, хто приніс цей прапор на Марші! Волонтери, які організували це дійство і запустили прапор на Донецьк, ви неймовірні! Дякую вам!
  • Ми та наші донецькі родичі передаємо вам величезне Дякуємо! Все буде Україна!
  • Аж сльози на очах... Боже, якщо ти є... ти знаєш, що робити. Всім причетним - моя щира подяка.

Як ми писали раніше, в Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк
LITE
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково