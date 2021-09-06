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У Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою: шматка граніту більше немає

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 10:03
У Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою: шматка граніту більше немає Фото: у Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою (2gis.ua )
Автор: Людмила Жукова

У столиці знесли пам'ятник, який був присвячений дружбі Києва з Москвою. Він знаходився на Теремках на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Київради Аліна Михайлова.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Зараз пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА і повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - написала Михайлова.

Зазначимо, що підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився пам'ятник, виконало рішення Київради від 8 липня 2021 року. Цікаво, що нікого з представників ЗМІ на демонтаж не запросили й зробили це тихо, без шуму.

Михайлова вважає, що будь-яка споруда, яка прославляє державу - окупанта і співає про нашу з ним дружбу - це плювок в душу тисяч загиблих українців.

Історія встановлення пам'ятника

Нагадаємо, що пам'ятник на честь дружби Києва і Москви встановили в серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У 2019 році жителі Києва подали петицію з вимогою прибрати пам'ятник, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

У Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою: шматка граніту більше немає

У Києві знесли пам'ятник, який прославляє дружбу Києва і Москви (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)

Як ми раніше писали, над окупованим Донецьком пролетів прапор України.

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