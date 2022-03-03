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В Херсоні російські окупанти захопили будівлю ОДА

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Херсон, Четвер 03 березня 2022 13:23
В Херсоні російські окупанти захопили будівлю ОДА Фото: Херсонську ОДА захопили російські війська (khersonci)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська в четвер, 3 березня, захопили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Місцева влада продовжує виконувати свої обов'язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагуту в Telegram.

За його словами, обласний оперативний штаб продовжує працювати та вирішувати нагальні питання для допомоги жителям області. Також очікується надходження гуманітарної допомоги.

"Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", - додав Лагута.

Нагадаємо, сьогодні місто Буча Київської області повністю перейшла під контроль українських військ.

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