На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)

На Центральному залізничному вокзалі оновили камери схову. Вони знаходяться в залі очікування.

Про це повідомив блогер Олег Васильєв на Facebook.

Що змінилося

Для речей різного розміру передбачаються ячейки різних розмірів. Ціна, природно, відрізняється і стартує від 40 гривень за добу заощадження речі.

Розрахуватися за камеру зберігання можна готівкою або карткою.

Розібратися з тим, як помістити речі на зберігання допоможуть консультанти. Вони говорять і англійською мовою.

Доба зберігання починається з того моменту, як ви закрили шафку.

Дивіться, як виглядають камери зберігання

На київському вокзалі оновили камери схову (фото: facebook.com/ol.vasilyev)