На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)
Камери схову на вокзалі Києва оновили (колаж РБК-Україна)
На Центральному залізничному вокзалі оновили камери схову. Вони знаходяться в залі очікування.
Про це повідомив блогер Олег Васильєв на Facebook.
Що змінилося
Для речей різного розміру передбачаються ячейки різних розмірів. Ціна, природно, відрізняється і стартує від 40 гривень за добу заощадження речі.
Розрахуватися за камеру зберігання можна готівкою або карткою.
Розібратися з тим, як помістити речі на зберігання допоможуть консультанти. Вони говорять і англійською мовою.
Доба зберігання починається з того моменту, як ви закрили шафку.
Дивіться, як виглядають камери зберігання
На київському вокзалі оновили камери схову (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Як ми писали раніше, до Києва повернувся поїзд з Варшави з одним вагоном.