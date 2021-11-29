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На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 13:28
На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото) Камери схову на вокзалі Києва оновили (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Центральному залізничному вокзалі оновили камери схову. Вони знаходяться в залі очікування.

Про це повідомив блогер Олег Васильєв на Facebook.

Що змінилося

Для речей різного розміру передбачаються ячейки різних розмірів. Ціна, природно, відрізняється і стартує від 40 гривень за добу заощадження речі.

Розрахуватися за камеру зберігання можна готівкою або карткою.

Розібратися з тим, як помістити речі на зберігання допоможуть консультанти. Вони говорять і англійською мовою.

Доба зберігання починається з того моменту, як ви закрили шафку.

Дивіться, як виглядають камери зберігання

На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)На Центральному київському вокзалі оновили один із сервісів для пасажирів (фото)На київському вокзалі оновили камери схову (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Як ми писали раніше, до Києва повернувся поїзд з Варшави з одним вагоном.

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