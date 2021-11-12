До Києва повернувся поїзд з Варшави з одним вагоном: інші лишилися в Польщі (фото)

На столичний Центральний залізничний вокзал 12 листопада прибув новий український поїзд сполученням Варшава - Київ , але від складу залишився тільки один вагон - інші залишилися в Польщі через виявлену проблему негерметичності гальмівної системи.

Про це передає URM .

За інформацією видання, несправність виявила система польського локомотива newag, яка зафіксувала втрату тиску після прибуття поїзда 8 листопада. Така проблема загрожувала безпеці поїзда.

Також повідомляється, що поїзд "Укрзалізниці" прибув до польського Дорогуська із запізненням на 25 хвилин, оскільки вже в Ягодині не спрацювали гальма після зміни візків.

Таким чином два з трьох вагони було вирішено лишити в Польщі, а до Києва зміг повернутися 12 листопада єдиний, що залишився.

Поїзд "Укрзалізниці" сполученням Київ - Варшава повернувся після рейсу з одним вагоном (фото: urm.media)

Перед цим в "Укрзалізниці" виступали із заявою, що вагони поїзда Київ - Варшава (№67/68) були визнані одним з кращих "спальних" маршрутів в Європі.