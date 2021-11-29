На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)
Камеры хранения на вокзале Киева обновили (коллаж РБК-Украина)
На Центральном железнодорожном вокзале обновили камеры хранения. Они находятся в зале ожидания.
Об этом сообщил блогер Олег Васильев на Facebook.
Что изменилось
Для вещей разного размера предполагаются ячейки разных размеров. Цена, естественно, отличается и стартует от 40 гривен за сутки сбережения вещи.
Рассчитаться за камеру хранения можно наличными или картой.
Разобраться с тем, как поместить вещи на хранение помогут консультанты. Они говорят и на английском языке.
Сутки сбережения начинаются с того момента, как вы закрыли ячейку.
Смотрите, как выглядят камеры хранения
На киевском вокзале обновили камеры хранения (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Как мы писали ранее, в Киев вернулся поезд из Варшавы с одним вагоном.