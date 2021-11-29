ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 ноября 2021 13:28
На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото) Камеры хранения на вокзале Киева обновили (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Центральном железнодорожном вокзале обновили камеры хранения. Они находятся в зале ожидания.

Об этом сообщил блогер Олег Васильев на Facebook.

Что изменилось

Для вещей разного размера предполагаются ячейки разных размеров. Цена, естественно, отличается и стартует от 40 гривен за сутки сбережения вещи.

Рассчитаться за камеру хранения можно наличными или картой.

Разобраться с тем, как поместить вещи на хранение помогут консультанты. Они говорят и на английском языке.

Сутки сбережения начинаются с того момента, как вы закрыли ячейку.

Смотрите, как выглядят камеры хранения

На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)На киевском вокзале обновили камеры хранения (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Как мы писали ранее, в Киев вернулся поезд из Варшавы с одним вагоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"