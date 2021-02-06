Центр Києва терміново перекрили: що сталося

Поліція в Києві (фото: РБК-Україна)

У центрі Києва поліція перекрила рух вулицею Січових Стрільців, 17 в районі Львівської площі на розі з вулицею Обсерваторною. Причиною обмеження стало виявлення там підозрілого предмета.

Про це 6 лютого передала прес-служба патрульної поліції Києва у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що правоохоронці викликали на місце фахівців. До їх прибуття патрульні охороняють місце події, аби вберегти киян та гостей столиці від потенційної небезпеки.

Також поліція показала фото з перекритою ділянкою вулиці. У кадрі можна побачити, що на місце вже прибули пожежні машини. Авто "копів" заблокувало проїжджу частину, а сама вулиця в районі пішохідного переходу обгороджена загороджувальною стрічкою.

У Києві перекрили рух на вулиці Січових Стрільців (фото: t.me/kyivpatrol)

"Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Наразі припинено рух вулицею Січових Стрільців, 17. Патрульні викликали на місце фахівців та охороняють місце події задля безпеки громадян", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Ніяких інших подробиць поліція поки не повідомляє.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Києві перед цим "мінували" залізничний вокзал, через що пасажирів не пускали в будівлю вокзалу, і на вулиці виникла тиснява.

Також повідомлялося, що днями у Миколаєві "замінували" кілька шкіл, а учнів і персонал евакуювали.