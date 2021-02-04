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У Миколаєві "замінували" кілька шкіл, учнів і персонал евакуювали

Миколаїв, Четвер 04 лютого 2021 13:12
У Миколаєві "замінували" кілька шкіл, учнів і персонал евакуювали
Фото: учнів і персонал "замінованих" шкіл евакуювали (mk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про замінування кількох шкіл. На даний момент учнів та персонал евакуйовано.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що вранці на електронну пошту місцевого управління СБУ надійшло повідомлення про замінування школи в мікрорайоні Намив Заводського району Миколаєва. На місце прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, рятувальники і швидка допомога.

"Крім того, у цей момент правоохоронці також перевіряють анонімне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів в Корабельному районі Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Служби екстреного виклику проводять обстеження об'єктів та прилеглої до них території.

Нагадаємо, цього тижня в Києві невідомий "замінував" залізничний вокзал, у зв'язку з чим пасажирів не пускали до будівлі. При цьому інцидент не вплинув на курсування поїздів.

Через годину поліція затримала чоловіка, який заявив про нібито закладену вибухівку. Мінером виявився уродженець Львівської області.

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