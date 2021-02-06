Центр Киева срочно перекрыли: что случилось

Полиция в Киеве (фото: РБК-Украина)

В центре Киева полиция перекрыла движение по улице Сечевых Стрельцов, 17 в районе Львовской площади на углу с улицей Обсерваторной. Причиной ограничения стало обнаружение там подозрительного предмета.

Об этом 6 февраля передала пресс-служба патрульной полиции Киева в своем Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранители вызвали на место специалистов. До их прибытия патрульные охраняют место происшествия, чтобы уберечь киевлян и гостей столицы от потенциальной опасности.

Также полиция показала фото с перекрытым участком улицы. В кадре можно увидеть, что на место уже прибыли пожарные машины. Авто "копов" заблокировало проезжую часть, а сама улица в районе пешеходного перехода огорожена заградительной лентой.

В Киеве перекрыли движение на улице Сечевых Стрельцов (фото: t.me/kyivpatrol)

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас прекращено движение по улице Сечевых Стрельцов, 17. Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия для безопасности граждан", - говорится в сообщении правоохранителей.

Никаких других подробностей полиция пока не сообщает.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Киеве перед этим "минировали" железнодорожный вокзал, из-за чего пассажиров не пускали в здание вокзала, и на улице возникла давка.

Также сообщалось, что на днях в Николаеве "заминировали" несколько школ, а учеников и персонал эвакуировали.