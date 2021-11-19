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Цінники на молоко в Україні почали шокувати: і це не межа

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П'ятниця 19 листопада 2021 11:23
Цінники на молоко в Україні почали шокувати: і це не межа В Україні подорожчає молоко (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на молоко для українців незабаром злетить вгору. Це пов'язано з підвищенням собівартості цього продукту.

Про це повідомляє ТСН.

За прогнозами експертів, подорожчання варто очікувати вже до Нового року.

Причина подорожчання молока

Річ у тому, що ціна на енергоносії зросла в три рази. Через це в магазинах вже можна спостерігати результат. Так, за неповний літр молока просять 30 гривень, за 350 грамів кисломолочного сиру 50 гривень.

"Найбільше в ціні зросло вершкове масло, його вартість збільшилася на 14%. М'який сир, молоко 2,6% жирності, сметана – все це зросло від 8% до 11%", - повідомив експерт продовольчого ринку Олег Пендзин.

Ціни зростатимуть

Експерти впевнені - ціни зростатимуть. У холодну пору корови дають менше молока, це відіб'ється на виробництві молочних продуктів. Собівартість виготовлення масла, сиру або сметани зростає.

"Коли починається утримання тварин у закритому приміщенні, то вони менше доються. Ближче до зими вони взагалі зменшують обсяг виробленої молокопродукції. Я прогнозую зростання до 5-7% до кінця цього року", - повідомив Пендзін.

Як ми раніше писали, в Україні продають сало за" космічною " ціною.

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Ціни на продукти
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