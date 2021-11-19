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Ценники на молоко в Украине начали шокировать: и это не предел

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Пятница 19 ноября 2021 11:23
Ценники на молоко в Украине начали шокировать: и это не предел В Украине подорожает молоко (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на молоко для украинцев в скором времени взлетит вверх. Это связано с повышением себестоимости этого продукта.

Об этом сообщает ТСН.

По прогнозам экспертов, подорожания стоит ожидать уже к Новому году.

Причина подорожания молока

Дело в том, что цена на энергоносители выросла в три раза. Из-за этого в магазинах уже можно наблюдать результат. Так, за неполный литр молока просят 30 гривен, за 350 граммов кисломолочного сыра 50 гривен.

"Больше всего в цене выросло сливочное масло, его стоимость увеличилась на 14%. Мягкий творог, молоко 2,6% жирности, сметана – все это выросло от 8% до 11%", – сообщил эксперт продовольственного рынка Олег Пендзин.

Цены будут расти

Эксперты уверены - цены будут расти. В холодное время коровы дают меньше молока, это отразится на производстве молочных продуктов. Себестоимость изготовления масла, творога или сметаны растет.

"Когда начинается содержание животных в закрытом помещении, то они меньше доются. Ближе к зиме они вообще уменьшают объем производимой молокопродукции. Я прогнозирую рост до 5-7% до конца этого года", - сообщил Пендзин.

Как мы ранее писали, в Украине продают сало по "космической" цене.

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