"Криворіжгаз": обсяги споживання газу за 2019 рік зменшились на 12,9%

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З 2012 року споживання газу клієнтами компанії постійно знижувалося

Загальний обсяг споживання газу в Криворізькому районі за 2019 рік склав 907,7 млн куб. м, що на 12,9% менше, ніж у 2018 році. В результаті компанія недоотримала близько 48 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба АТ "Криворіжгаз".

"Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,5 млн куб. м (20,7%), промисловість - на 97,2 млн куб. м (14,1%), а населення - на 30,7 млн куб. м (23,1%)", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані АТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні шість років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 36%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. "Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на 01.01.2020, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Криворіжгаз" у розмірі 17 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу знизилося на 19%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом останніх 6 років скоротився на 36%.