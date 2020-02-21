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На кордоні з Росією виявили нелегальне переміщення пального

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 11:41
На кордоні з Росією виявили нелегальне переміщення пального
Фото: цистерна з бензином (dpsu.gov.ua)

Зловмисників на місці події не виявили

У Сумській області прикордонний патруль виявив на кордоні з Російською Федерацією факт нелегальне переміщення палива. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними служби, прикордонники в районі Зноб-Трубчевська виявили автомобіль марки "УАЗ" без номерних знаків та без водія. У салоні автомобіля знаходилася велика пластикова каністра, місткістю у 1000 літрів, на дні якої була рідина схожа на бензин.

"Оглянувши прилеглу місцевість, охоронці кордону виявили пластикову каністру та трубопровід у вигляді шланга, який прокладений з території Росії", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що до прокуратури було направлено повідомлення про діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу, тобто контрабанда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області прокуратура припинила збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз на 37,6 млн гривень. Під час обшуків було вилучено 1,25 тисячі літрів нелегальних нафтопродуктів.

Крім того, з початку 2020 року СБУ заблокувала діяльність 407 нелегальних автозаправних станцій (АЗС). Найбільша кількість нелегальних АЗС було виявлено в Київській області.

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