Ціна на газ знизиться: названа дата

В Україні знизиться ціна на газ для населення. Це відбудеться з 1 травня 2020 року, адже саме в цей момент втратить чинність положення про ПСО - спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати населенню газ за зниженою ціною. З цього моменту ціна на газ в Україні повинна стати повністю ринковою.

У Міністерстві фінансів пояснили, що з цього моменту держава не буде компенсувати Теплоенерго різницю у вартості імпортованого газу та ціною, за якою воно продається населенню.

Раніше Україна виплачувала компенсацію ТКЕ, коли ринкова ціна на блакитне паливо перевищувала ціну за спецдомовленостями. В цьому році світові ціни на газ знизилися нижче встановлених урядом, і необхідність у виплаті компенсації відпала. Саме зниження ціни на світових ринках блакитного палива дозволило знизити ціни на газ і в Україні.

Фото: Ціна на газ знизиться з 1 травня 2020 року (РБК-Україна)

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року. Загалом з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена майже на 28%.