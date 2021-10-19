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Як потрапити в поїзд після 21 жовтня: в Укрзалізниці дали чітку відповідь

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Вівторок 19 жовтня 2021 13:14
Як потрапити в поїзд після 21 жовтня: в Укрзалізниці дали чітку відповідь Як потрапити в поїзд після 21 жовтня і кому можуть відмовити в поїздці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 21 жовтня набудуть чинності карантинні правила міжобласних перевезень. Пасажирам буде потрібні не тільки квитки на поїзд, а й COVID-документ. Таким документом може стати сертифікат вакцинації, тест на коронавірус або документ про те, що людина перенесла захворювання.

Як проводитимуть перевірку таких документів і кому сертифікати будуть не потрібні, розповіли на сторінці Укрзалізниці в Facebook.

З 21 жовтня всі залізничні перевезення далекого прямування на "жовтому" і "червоному" рівнях будуть дозволені пасажирам з COVID-документами. Функції контролю здійснюватимуть працівники МВС.

У провідників будуть зразки документів, за якими вони перевірятимуть. Якщо пасажир пред'явить недостовірні документи або відмовиться показувати необхідний документ, поїзна бригада повинна оповістити правоохоронні органи.

Також при відсутності необхідного документа провідники та стюарди мають право не пустити пасажира у вагон.

Повернення коштів за куплені квитки у разі відмови від поїздки здійснюються згідно з правилами перевезення пасажирів.

Які потрібні документи

  • Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавірусу
  • Документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній, іноземний сертифікат про вакцинацію).
  • Негативний тест ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години й на момент посадки в поїзд.

Які є винятки

Пасажири віком до 18 років допускатимуться до поїздки без пред'явлення документів. Однак у них обов'язково повинна бути захисна маска – для дітей від 12 років.

Якщо є протипоказання до вакцинації, то потрібно зробити перед поїздкою ПЛР-тест або експрес-тест.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має права перевіряти у вас документи з 21 жовтня.

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Укрзалізниця сертифікат вакцинації
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