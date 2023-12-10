Это изменит ваше отношение к кофе. Вот как напиток влияет на психическое здоровье

Кофе - любимый напиток у миллионов украинцев. Именно он дает бодрость после бессонных ночей из-за российских атак. Но как этот напиток влияет на ментальное здоровье и не вгоняет ли он людей в депрессию?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Как кофе влияет на ментальное здоровье

"Есть очень много убедительных доказательств влияния питания на риск ожирения, диабета и заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем, то, что мы употребляем в пищу, существенно влияет и на здоровье и функциональное состояние нашего мозга. Нездоровое питание повышает риск психических и неврологических заболеваний, тогда как здоровое - защищает от них", - говорит врач.

По данным исследования 2011 года, женщины, пьющие 2-3 чашки кофе в день, имеют на 15% меньший риск депрессии по сравнению с теми, кто пьет менее 1 чашки в неделю. У тех, кто выпивал 4 чашки или больше, риск снизился на 20%.

"Кратковременное влияние кофе на настроение может быть связано с измененной активностью серотонина и дофамина, тогда как механизмы его потенциального долгосрочного воздействия могут быть связаны с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оба фактора, как считают, играют важную роль в профилактике депрессивных заболеваний", - объясняет диетолог.

Он добавляет, что мета-анализ 2011 показал, что потребление 1-6 чашек кофе в день снижает риск инсульта на 17%.

"Несмотря на то, что кофейные зерна могут повышать давление, они содержат антиоксидантные соединения, способные уменьшить окисление липопротеидов низкой плотности. Потребление кофе также связано с повышением чувствительности к инсулину и снижением концентрации маркеров воспаления", - говорит Швец.

Каких продуктов следует избегать, чтобы не ухудшать психическое состояние

"Насыщенные жиры и рафинированные углеводы очень губительно влияют на иммунную систему, окислительный стресс и нейротрофины, все факторы, которые играют роль в депрессии. По результатам исследования 2010 года, питание, богатое молочными продуктами с высоким содержанием жира, жареной, рафинированной и сладкой пищи повышает риск депрессии", - говорит врач.

Результаты другого исследования показали, что употребление таких блюд, как пицца и гамбургеры со временем увеличивает риск депрессии. В еще одном исследовании женщины, употреблявшие много обработанных продуктов, чаще страдали клинической депрессией или дистимией.

"Исследование, опубликованное в прошлом году, впервые показало, что качество питания подростков связано с психическим здоровьем: более здоровый рацион уменьшал симптомы (ощущение тревоги, беспокойства, депрессии и т. п.), а нездоровый - усугублял их со временем", - добавил Швец.