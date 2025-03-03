Ученые нашли "вечный" источник энергии, которого хватит на 60 тысяч лет: в чем его уникальность

Ученые раскрыли потрясающее открытие, которое может изменить будущее энергетики. Они обнаружили источник энергии, способный обеспечивать страну электроэнергией на протяжении 60 000 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный сайт Interesting Engineering .

Недавний рассекреченный отчет показал, что в Китае может быть гораздо больше тория, чем считалось ранее. Этот радиоактивный металл, который уже давно известен в больших количествах внутри Китая, может стать ключом к почти неограниченному источнику энергии.

Исследование, завершившееся в 2020 году, подчеркивает, как торий может революционизировать мировое производство энергии и уменьшить зависимость от ископаемых топлив. Геолог, который пожелал остаться анонимным, объяснил значение открытия.

"На протяжении более века страны вели войны за ископаемые топлива. Оказалось, что неисчерпаемый источник энергии находится прямо под нашими ногами", - заявил геолог.

"У каждой страны есть торий. Представьте себе грузовые корабли, работающие на реакторах размером с контейнеры, которые пересекают океаны в течение многих лет без дозаправки", - подытожил геолог.

Торий - природный радиоактивный металл, встречающийся в почве, горных породах и воде (фото: National Cancer Institute)

Потенциал тория в изменении энергетической политики

Торий - это серебристый металл, который может генерировать в 200 раз больше энергии, чем уран. В отличие от реакторов на урановых топливах, реакторы на расплавленных солях с торием (TMSR) компактны, не требуют водяного охлаждения и производят очень мало долгоживущих радиоактивных отходов.

В прошлом году Китай одобрил строительство первого в мире завода TMSR в пустыне Гоби. Ожидается, что этот пилотный проект будет генерировать 10 мегаватт электроэнергии и начнет работать к 2029 году.

Отчет указывает на огромный потенциал тория в минеральных отходах Китая. Например, пятилетний объем отходов с железорудного месторождения во Внутренней Монголии содержит достаточно тория, чтобы обеспечить потребности в энергии для домохозяйств США на протяжении более 1000 лет.

Толькo в горнодобывающем комплексе Байань-Обo можно добыть около 1 миллиона тонн тория - этого хватит для того, чтобы обеспечить энергией Китай на 60 000 лет.

"Эти ресурсы тория остаются совершенно нетронутыми", - написал Фан Хонгхай, старший инженер из пекинской лаборатории по изучению урановых ресурсов.

Свойства тория (фото: Britannica)

Проблемы и будущие возможности

Национальное исследование тория обнаружило 233 зоны с высокими запасами этого металла, которые расположены в пяти основных районах Китая - от Синьцзяна в центре страны до прибрежного Гуандуна. Эти месторождения преимущественно магматического и гидротермального происхождения и часто содержат редкоземельные элементы. В регионах, таких как Фуцзянь и Хайнань, прибрежные пески, богатые монацитом, легко обеспечивают извлечение тория.

Несмотря на энтузиазм по поводу открытия, остаются серьезные проблемы. Извлечение тория из редкоземельных руд требует больших затрат кислоты и энергии, что приводит к образованию сотен тонн сточных вод на каждый грамм очищенного тория.

Существуют также опасения, что побочные продукты тория могут быть использованы в качестве оружия, хотя эксперты утверждают, что такие материалы не будут пригодны для создания ядерных бомб.

Исследования тория в Китае совпадают с достижениями в области ядерной тяги. Страна недавно представила KUN-24AP - первый в мире проект контейнерного судна на ториевом ядерном двигателе. Также планируется использовать реакторы на тории для лунных баз, что еще раз подчеркивает важность этого металла для будущих энергетических решений.

"Спрос на торий в ядерной энергетике и ядерной тяге создает значительные возможности и вызовы для разведки и эксплуатации ресурсов тория в Китае", - написали Фан и его команда в своем отчете.

Точные данные о совокупных запасах тория в Китае остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности, однако последние факты предполагают, что страна может располагать практически неограниченным источником чистой энергии.

Сравнение исторических и разведанных запасов тория в государствах по данным 2020 года (фото: Wikimedia)

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