ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Это жесть": родители шокированы тем, какие стихи приходится учить детям в школах (фото)

Украина, Вторник 05 декабря 2023 12:21
UA EN RU
"Это жесть": родители шокированы тем, какие стихи приходится учить детям в школах (фото) Какое стихотворение озадачило родителей (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В сети возникло обсуждение стихотворения "Мій тато повернуся з війни". Оно входит в школьную программу второго класса и предлагается изучить наизусть. Однако родители уверены, что это слишком травматично для детей, чьи родители находятся на войне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

Что шокировало родителей

"Второкласснику в школе задали прочитать стихотворение. Ребенок начинает читать и заходится плачем. Потому что его отец уже давно на войне. И видятся они крайне редко. И ребенок каждый день по нему скучает. Потому что у ребенка за окнами раздаются взрывы. Потому что ребенок живет в войне почти два года", - пишет пользователь Инна Данилюк.

Она возмущена тем, что пока психологи осмысливают и дают советы, как не навредить детям, в школе задают прорабатывать такие сложные работы.

В стихотворении "Мій тато повернуся з війни" автора Марии Морозенко говорится, что отец лирической героини приехал домой с передовой как раз в момент, когда девочка видит это во снах.

&quot;Это жесть&quot;: родители шокированы тем, какие стихи приходится учить детям в школах (фото)

Школьное стихотворение шокировало родителей (фото: Facebook/Батьки SOS)

Реакции родителей

В комментариях под постом многие мамы делятся переживаниями своих детей:

  • "Я своїй дитині навіть читати таке не дам. Вона дуже болісно переносить що тато на війні в неї".
  • "Я навіть уявити не можу, як такий вірш вчити чи читати дітям, які витратили батьків. Сам по собі вірш має право на життя. Але ж не зараз".
  • "А наш тато з війни повернувся на щиті. Навіть не уявляю, що було б з донькою, якби вона прочитала цей вірш".
  • "Та я сама не змогла прочитати цей вірш".
  • "У 5-му класі було подібне оповідання, довели дитину до сліз, і так не легко, так ще й увагу фокусують. А річ у тому, що хтось живе війною кожен день, а хтось тільки іноді згадує.. Людяності в нашому суспільстві ще дуже мало..."
  • "Саме тому необхідно кардинально змінити всю систему освіти й підлаштовувати під сьогодення, на жаль, це не цікаво ні владі, ні верхівці освіти тільки гарні гасла, а дій, на жаль, дуже мало, а діти страждають".

Некоторые мамы также призывали просто не давать ребенку такое стихотворение к прочтению, чтобы не травмировать его:

  • "А в чому проблема забрати той підручник і сказати дитині "не вчи"? Вірш кринжовий, не сперечаюся абсолютно. Але ці підручники видавалися до війни, й інших в нас немає".
  • "Вчитель має право обирати матеріал для уроку, я б дала дитині прочитати інший вірш, і подзвонила б вчительці, і сказала, що ми читатимемо інший. Думаю, вчителька поставилась би з розумінням".
  • "Це все залежить від вчителя. Ми вчили інший вірш, а цей вірш вчитель пояснив, що батьки повинні вирішувати читати чи ні".

Раньше мы писали, почему учебник по основам здоровья для 8 класса шокировал родителей.

Читайте также, каких специалистов больше всего не хватает в украинских школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа діти