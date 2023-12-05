"Это жесть": родители шокированы тем, какие стихи приходится учить детям в школах (фото)

В сети возникло обсуждение стихотворения "Мій тато повернуся з війни". Оно входит в школьную программу второго класса и предлагается изучить наизусть. Однако родители уверены, что это слишком травматично для детей, чьи родители находятся на войне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в сообществе "Батьки SOS" в Facebook .

Что шокировало родителей

"Второкласснику в школе задали прочитать стихотворение. Ребенок начинает читать и заходится плачем. Потому что его отец уже давно на войне. И видятся они крайне редко. И ребенок каждый день по нему скучает. Потому что у ребенка за окнами раздаются взрывы. Потому что ребенок живет в войне почти два года", - пишет пользователь Инна Данилюк.

Она возмущена тем, что пока психологи осмысливают и дают советы, как не навредить детям, в школе задают прорабатывать такие сложные работы.

В стихотворении "Мій тато повернуся з війни" автора Марии Морозенко говорится, что отец лирической героини приехал домой с передовой как раз в момент, когда девочка видит это во снах.

Школьное стихотворение шокировало родителей (фото: Facebook/Батьки SOS)

Реакции родителей

В комментариях под постом многие мамы делятся переживаниями своих детей:

"Я своїй дитині навіть читати таке не дам. Вона дуже болісно переносить що тато на війні в неї".

"Я навіть уявити не можу, як такий вірш вчити чи читати дітям, які витратили батьків. Сам по собі вірш має право на життя. Але ж не зараз".

"А наш тато з війни повернувся на щиті. Навіть не уявляю, що було б з донькою, якби вона прочитала цей вірш".

"Та я сама не змогла прочитати цей вірш".

"У 5-му класі було подібне оповідання, довели дитину до сліз, і так не легко, так ще й увагу фокусують. А річ у тому, що хтось живе війною кожен день, а хтось тільки іноді згадує.. Людяності в нашому суспільстві ще дуже мало..."

"Саме тому необхідно кардинально змінити всю систему освіти й підлаштовувати під сьогодення, на жаль, це не цікаво ні владі, ні верхівці освіти тільки гарні гасла, а дій, на жаль, дуже мало, а діти страждають".

Некоторые мамы также призывали просто не давать ребенку такое стихотворение к прочтению, чтобы не травмировать его: