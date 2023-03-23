ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройни

Новина українською →
Львов, Четверг 23 марта 2023 09:50
Доносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройни Во Львове женщина родила тройню (facebook.com/Мария Малачинская)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в перинатальном центре родилась тройня девочек, которых мама доносила до 35 недель беременности. Врачи называют этот случай уникальным.

Об этом сообщили на странице Львовского областного клинического перинатального центра в Facebook.

Какой вес детей

По словам гендиректора перинатального центра Марии Малачинской, две девочки родились с весом 2450 граммов, а третий ребенок - 2480 граммов,

Также она рассказала, что будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии с 32-й недели беременности.

Сообщается, что после того, как тройню сестричек осмотрели смежные специалисты, их выписали. Сейчас девочки уже на грудном вскармливании.

Доносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройниДоносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройниДоносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройниВо Львове женщина родила тройню (скриншот)

Как прошли роды

Известно, что девочки родились в результате кесарева сечения.

"Тройня осмотрена смежными специалистами, налажено грудное вскармливание. Желаем малышам беззаботного детства в цветущей Украине", - пожелала Мария Малачинская.

Ранее мы сообщали, что в Днепре впервые за 25 лет женщина родила тройню.

Также гинеколог рассказывала о многоплодной беременности и что на нее влияет.

Читайте РБК-Украина в Google News
роды Львов діти беременность трійня