Доносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройни

Во Львове в перинатальном центре родилась тройня девочек, которых мама доносила до 35 недель беременности. Врачи называют этот случай уникальным.

Об этом сообщили на странице Львовского областного клинического перинатального центра в Facebook .

Какой вес детей

По словам гендиректора перинатального центра Марии Малачинской, две девочки родились с весом 2450 граммов, а третий ребенок - 2480 граммов,

Также она рассказала, что будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии с 32-й недели беременности.

Сообщается, что после того, как тройню сестричек осмотрели смежные специалисты, их выписали. Сейчас девочки уже на грудном вскармливании.

Во Львове женщина родила тройню (скриншот)

Как прошли роды

Известно, что девочки родились в результате кесарева сечения.

"Тройня осмотрена смежными специалистами, налажено грудное вскармливание. Желаем малышам беззаботного детства в цветущей Украине", - пожелала Мария Малачинская.