Не дайте себя обмануть. 5 признаков, что текст написал ИИ, а не человек

Сегодня тексты, созданные искусственным интеллектом, все чаще выглядят так, будто их написал живой человек. Они грамотны, структурированы и даже стараются быть эмоциональными.

О том, на какие 5 признаков стоит обратить внимание, чтобы не попасться на уловку ИИ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf .

Баззворды (модные слова)

Некоторые слова сначала звучат умно, но как только они начинают появляться в каждом абзаце, то теряют смысл. Существует определенный стиль языка, который буквально кричит, что текст написан ИИ. Не потому, что слова неправильные, а потому, что ни один живой человек так не говорит - разве что он пытается устроиться на работу в отдел маркетинга.

Слова вроде "кладезь", "революция", "максимизирующий", "рационализирующий" и другие. Конечно, все, что происходит в "сфере чего-либо".

Вы будете замечать эти слова снова и снова в текстах, написанных ИИ. И это неудивительно: ChatGPT обучался на интернете, а интернет по уши покрыт маркетинговыми текстами.

Поэтому, когда вы читаете что-то вроде "Давайте погрузимся в тонкости этого бесшовного решения, которое повысит вашу продуктивность", это уже не звучит профессионально - это звучит как ИИ.

Если статья постоянно "погружается в тонкости" чего-либо или называет каждое решение "революционным", это явный признак влияния искусственного интеллекта.

Некоторые слова сначала звучат умно, но как только они начинают появляться в каждом абзаце, то теряют смысл (фото: MakeUseOf)

Риторические фрагменты

Риторические приемы - это нормально. Они должны вызывать любопытство, создавать контраст или давать читателю долю секунды напряжения перед ключевой мыслью. Но, как и все остальное, они работают только тогда, когда у вас действительно есть кульминация - и если вы не используете их каждые пять строк.

Риторические фрагменты (фото: MakeUseOf)

Причастные обороты

Еще одна структура, которую ИИ любит чуть больше, чем надо. Причастный оборот - это когда описывается одно действие, затем ставится запятая, и после нее следует фраза, объясняющая результат или эффект.

Формально это не ошибка, но звучит неестественно. Вы сразу начнете замечать это, как только начнете обращать внимание. Многие давно отметили эту конструкцию как один из главных признаков текста, написанного ИИ.

Причастные обороты ChatGPT на примере Excel:

"Мастер диаграмм генерирует линии тренда, иллюстрирующие траектории роста с течением времени"

"Инструмент фильтрации сужает записи, сосредотачиваясь на приоритетных транзакциях за считанные секунды".

Во всех этих примерах вторая часть легко заменяется на более прямую и ясную формулировку с союзом "и". ИИ как будто насильно связывает две идеи, вместо того чтобы позволить им идти естественно.

Эти предложения можно улучшить, выбрав более сильный основной глагол, разбив их на два предложения или просто заменив оборот на "и".

Причастные обороты (фото: MakeUseOf)

Контрастные переопределения

Это еще один прием, который потенциально может звучать сильно, но в руках ИИ превращается в штамп. Писатели часто используют конструкцию из двух частей для усиления драматизма: сначала они отвергают нечто как обычное, затем объявляют это исключительным.

Примеры из одной сессии ChatGPT:

"Это не просто карьера - это метаморфическая траектория"

"Твой путь - не просто логистика. Это онтология"

Когда все и вся превращается в "поэтическое" - это теряет смысл.

Если вы читаете текст, в котором постоянно утверждается, что "это не просто вещь - это космическое, душепреобразующее, метафизическое откровение", стоит остановиться и спросить: а действительно ли это так? Если нет - скорее всего, это писал ИИ.

Писатели часто используют конструкцию из двух частей для усиления драматизма (фото: MakeUseOf)

Тире через каждую строчку

Попросите ChatGPT написать простой пост в блог о планировании поездки на выходные, и каждое третье предложение будет с тире.

Проблема не в самих тире, а в том, что их слишком много, и многие из них вообще неуместны. Каждая пауза, каждое уточнение, каждая вставка - все с тире. В начале это может казаться живым, но очень быстро утомляет. Многие такие паузы лучше оформить с помощью запятых или превратить во второе предложение.

Сила длинного тире в его редкости, и когда его используют слишком часто, оно становится бессмысленным. Поэтому, когда вы получаете текст, усеянный тире, от человека, который никогда их не использует, можете быть уверены, что это написал ChatGPT.

Многие тире вообще неуместны (фото: MakeUseOf)