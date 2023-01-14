"Все ее популярные релизы - это российская музыка": Соловий раскритиковало творчество Тины Кароль
Украинская певица Христина Соловий рассказала об украинских артистках, которые повлияли на нее своей музыкой. Она заявила, что ей никогда не нравилось творчество Тины Кароль.
Об этом она рассказала в "Буремном подкасте" на YouTube.
По словам Соловий, она продолжает традиции украиноязычной женской попмузыки. В свое время такие певицы как Руся, Ирина Билык, Руслана исполняли песни в этом жанре.
Также она добавила, что когда-то и певица-предательница Ани Лорак издала два украиноязычных альбома, которые ей "зашли".
"Я думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской попмузыки. Руся была первой, потом была ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычных крутых записала Ани Лорак с очень важными песнями", - сказала артистка.
Христина Соловий раскритиковала творчество Тины Кароль (скрин)
В то же время она подчеркнула, что в ее плейлисте никогда не будет песен Тины Кароль.
В частности, с Тиной Кароль она познакомилась в 2013 году в 3 сезоне "Голосу країни". Оказывается, когда она заявила, что уйдет из проекта, потому что не хочет петь "российскую попсу", то имела в виду треки звездной тренерши.
Она отметила, что Тина Кароль будто бы всегда ориентировалась на Россию.
"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в Россию и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы - это российская музыка. Именно поэтому я так сказала", - добавила Соловий.
Ранее Христина Соловий заявляла, что российский рэпер Паша Изотов украл у нее песню.
Также певица рассказывала, как помогает уничтожать российских оккупантов.