ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Все ее популярные релизы - это российская музыка": Соловий раскритиковало творчество Тины Кароль

Новина українською →
Суббота 14 января 2023 16:01
"Все ее популярные релизы - это российская музыка": Соловий раскритиковало творчество Тины Кароль Христина Соловий рассказала о Тине Кароль (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Христина Соловий рассказала об украинских артистках, которые повлияли на нее своей музыкой. Она заявила, что ей никогда не нравилось творчество Тины Кароль.

Об этом она рассказала в "Буремном подкасте" на YouTube.

По словам Соловий, она продолжает традиции украиноязычной женской попмузыки. В свое время такие певицы как Руся, Ирина Билык, Руслана исполняли песни в этом жанре.

Также она добавила, что когда-то и певица-предательница Ани Лорак издала два украиноязычных альбома, которые ей "зашли".

"Я думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской попмузыки. Руся была первой, потом была ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычных крутых записала Ани Лорак с очень важными песнями", - сказала артистка.

&quot;Все ее популярные релизы - это российская музыка&quot;: Соловий раскритиковало творчество Тины Кароль Христина Соловий раскритиковала творчество Тины Кароль (скрин)

В то же время она подчеркнула, что в ее плейлисте никогда не будет песен Тины Кароль.

В частности, с Тиной Кароль она познакомилась в 2013 году в 3 сезоне "Голосу країни". Оказывается, когда она заявила, что уйдет из проекта, потому что не хочет петь "российскую попсу", то имела в виду треки звездной тренерши.

Она отметила, что Тина Кароль будто бы всегда ориентировалась на Россию.

"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в Россию и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы - это российская музыка. Именно поэтому я так сказала", - добавила Соловий.

Ранее Христина Соловий заявляла, что российский рэпер Паша Изотов украл у нее песню.

Также певица рассказывала, как помогает уничтожать российских оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Христина Соловий