Это нужно знать должникам: вот какое имущество не имеет права арестовать исполнительная служба

В ряде случаев суд может назначить конфискацию имущества у должника, чтобы покрыть сумму долга. Но исполнительная власть имеет четко определенный перечень, какую собственность можно арестовать, а какую - нет.

О том, какое имущество должника не подлежит аресту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ти ж юрист" в Telegram.

"Для того чтобы вернуть долги, исполнители могут наложить арест на имущество для дальнейшей реализации. Однако есть перечень вещей, которые точно не будут описаны и реализованы", - объясняют юристы.

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