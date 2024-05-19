Це треба знати боржникам: ось яке майно не має права арештувати виконавча служба
Яке майно не має права арештувати виконавча служба (фото: Freepik)
У ряді випадків суд може призначити конфіскацію майна у боржника, аби покрити суму боргу. Але виконавча влада має чітко визначений перелік, яку власність можна арештувати, а яку - ні.
Про те, яке майно боржника не підлягає арешту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram.
Яке майно не має права арештувати виконавча служба
"Для того, щоб повернути борги, виконавці можуть накласти арешт на майно для подальшої реалізації. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані", - пояснюють юристи.
До них належить:
- лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення
- меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю, один холодильник на сім’ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон - на кожну особу
- предмети побутового вжитку (посуд, засоби гігієни, постільна білизна), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі)
- продукти і вода з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання запасів для харчування боржника і його сім’ї з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу
- знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці, книги
- паливо для приготування їжі та опалення житла (на сезон)
- майно, яке залучене у відправленні релігійних культів та ритуальних обрядів, якщо воно є єдиним джерелом доходу боржника або членів його сім'ї
- племінна, молочна і робоча худоба (по 1 одиниці), кролики (2 пари), птиця (5 штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища, якщо вони не пов'язані із підприємницькою діяльністю
- посівний матеріал і незібраний урожай, якщо боржник займається індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення)
- сільськогосподарське приладдя у боржника, який займається індивідуальним сільським господарством
- допоміжні засоби реабілітації у людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах
- призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, які видані боржнику
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