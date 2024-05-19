Це треба знати боржникам: ось яке майно не має права арештувати виконавча служба

У ряді випадків суд може призначити конфіскацію майна у боржника, аби покрити суму боргу. Але виконавча влада має чітко визначений перелік, яку власність можна арештувати, а яку - ні.

Про те, яке майно боржника не підлягає арешту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram.

"Для того, щоб повернути борги, виконавці можуть накласти арешт на майно для подальшої реалізації. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані", - пояснюють юристи.

Раніше ми писали про те, як правильно оформити реструктуризацію кредиту і чому це потрібно робити.

Читайте також про те, якою має бути фінансова подушка на "чорний день" і як відкласти ці гроші.