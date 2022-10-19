"Это шок, я просто замерла": Ксения Мишина получила необычный подарок от незнакомца

Какой подарок получила Мишина?

Ксюша спустилась на паркинг, чтобы взять свою машину, но там ее ждала неожиданность. "Это шок, я просто замерла", - сказала девушка.

Ее автомобиль полностью оклеили цветами и воздушными шариками в виде сердечек. На капоте лежал огромный букет красных роз и белый мишка.

Сюрприз для Ксении Мишиной (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Вдобавок ко всей этой красоте незнакомец подложил Ксении романтическое послание. В нем он говорит, что хотел, чтобы она улыбнулась, а также пригласить ее на свидание.

К тому же он шутливо запретил отцеплять цветы, подчеркнув, что оплатит Ксении мойку машины.

Что было дальше?

Актриса прислушалась к просьбе и поехала по Киеву в, как сама сказала, свадебной машине. Это очень привлекало внимание водителей к ней на дорогах. Однако не только их.

Дело в том, что Ксюшу приостановила полиция. Правоохранители попросили девушку снять все украшения с автомобиля, потому что они улетают на задние машины. Похоже, что смелому незнакомцу пришлось бы заплатить и штраф.

Ксения Мишина с таинственным сюрпризом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Однако на этом подарки не окончились. Вечером Ксения получила доставку цветов, которая оказалась анонимной.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Или тот самый это ухажер остается загадкой даже для самой дамы сердца, но в таком случае он забывает о сыне Ксении Платоне. Увидев мамины подарки, по словам Ксюши, мальчик с надеждой допытывался, передали ли что-нибудь ему.