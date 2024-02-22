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Почему влюбленность не всегда перерастает в глубокое чувство: причины

Четверг 22 февраля 2024 20:22
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Почему влюбленность не всегда перерастает в глубокое чувство: причины Почему влюбленность не становится глубоким чувством (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Первые свидания были замечательными, чувствовалось взаимное влечение двух людей, но вдруг все начало затихать. И интерес партнера начал уходить. Отношения остановились на стадии легкой влюбленности, которая так и не перерастет в глубокое чувство.

Почему такое иногда случается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Психологическая поддержка" в Telegram.

Страх близости

Причины страха близости связаны с тем, что в детстве человеку не давали ощутить в достаточности самостоятельность. Ребенок нуждается в определенной автономности, чтобы познавать мир. А люди, которых воспитывали слишком тревожные взрослые, часто ассоциируют близкие отношения с несвободой, потому что их слишком контролировали в детстве.

Во взрослом возрасте они, несмотря ни на что, будут стараться уберечь собственную независимость. Как следствие: они держат дистанцию, боятся выражать свои чувства, первыми прекращают отношения.

Избегающий тип привязанности

Когда ребенка воспитывает эмоционально холодный или деспотический взрослый, у него формируется избегающий тип привязанности. У таких людей первый опыт взаимоотношений был разрушительным, поэтому во взрослом возрасте человек будет воспринимать межличностный контакт как угрожающий. И для него тогда приемлемым будет только физический контакт.

Они не верят, что близкие отношения могут быть безопасными. Поэтому секс для таких людей - единственная возможность ощутить связь с партнером.

Нереалистические ожидания

В начале отношений мы идеализируем другого человека - он кажется нам особенным и загадочным. Но у некоторых после сексуальной близости партнер может утратить свое значение. Он перестает быть секретом: после секса идеалистический образ рассеивается, а реалистичный не успевает сформироваться.

В таком случае следует исследовать ассоциации, вызывающие физическую близость, и сопоставить образы партнеров "до" и "после" секса. Вспомните, в какой момент интерес начал угасать, какими были предыдущие отношения, в которых вы видели с партнером общее будущее.

Страх быть брошенным

Если человека однажды покинули, пренебрегли им (необязательно в романтических отношениях), в будущем он может инициировать разрыв отношений первым. Все ради того, чтобы избежать неприятных эмоций, которые были пережиты от предыдущего опыта.

Уходить от партнера первым - это способ сохранить самоуважение. В таких ситуациях важно отделить свой прошлый опыт от нынешнего. Быть смелым и открыться к новым отношениям.

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