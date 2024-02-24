Финансист раскрыла секрет, какие денежные "блоки" не позволяют нам зарабатывать больше

Многим людям разбогатеть не разрешают внутренние убеждения, а не внешние обстоятельства. Поэтому для того, чтобы начать зарабатывать больше, нужно сначала избавиться от денежных "блоков", которые не позволяют двигаться к финансовому успеху.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Натальи Редувич в Instagram.

Как избавиться от денежных "блоков"

"Менять денежные убеждения необходимо сразу на всех уровнях: на уровне психики и подсознания, и закреплять все это на уровне материи. Важно понимать, что на деньги проектируются все наши проблемы. Например, формулировка "я недостойна больших денег" - это о вашем," я достойна-недостойна", то есть глобально это вообще не о проблемах с деньгами, здесь проблемы проявленности, заявить о своих нуждах", - говорит эксперт.

Финансист советует проанализировать ваши доходы за последний год - 3 года. Если есть проблемы с самооценкой, не стесняйтесь заявить о себе, защищать свои интересы.

"Доказано, что шопоголики менее уверены в себе и отличаются низкой самооценкой. Потому что приобретение вещей заменяет им уверенность в себе. Часто такая самооценка является результатом жестокого воспитания", - говорит Рудевич.

Это возникает, когда ребенок столкнулся с агрессией и в какой-то момент этот импульс был очень жестоко подавлен. Как следствие в дальнейшем люди начинают отказываться от инстинкта самосохранения из-за ошибочных защитных убеждений:

я не заслуживаю

я недостаточно хорош

лучше не высовываться

"Обратная сторона, когда самооценка - "я этого достоин", пусть это в бюджет вообще не вписывается, и такая покупка несравненно тянет ко дну, но таким образом человек начинает самоутверждаться", - говорит финансист.

В инвестировании такие люди берут чрезмерно большие неоправданные риски и испытывают определенную гордость за потери, типа "посмотри, сколько я могу себе позволить потерять".

"Любое хвастовство потерями, рисковое поведение - это признак низкой самооценки. Часто такие механизмы запускаются в критические моменты жизни. Например, развелась с мужчиной и пошла пошло наперекосяк, развод повлиял на самооценку, самооценка на деньги", - объясняет Рудевич.

В отношениях с деньгами необходимо трансформировать причины, то есть нужно установить причинно-следственную связь.

"Часто мы конфликты компенсируем, создавая себе денежные проблемы, за ложными денежными убеждениями скрываются страхи, негативные ассоциации, проекции проблемы с самооценкой", - добавляет эксперт.