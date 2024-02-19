Психолог объяснил, каким является ложное представление девушек о браке

Довольно часто можно встретить девушек, имеющих ложное представление о браке, но у каждой женщины они разные.

О том, какими бывают ложные представления у женщин о браке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-интервью психолога Дмитрия Остапенко с Олегом Богомазом.

Какое ложное представление девушек о браке

Девушки, выходящие замуж, рассчитывают на то, что их жизнь изменится на 180 градусов и станет настоящей сказкой, как это рисуют в сказках и фильмах. Однако жизнь - это реальность и думать, что брак будет условным спасением очень наивно.

"Большинство девушек думают, что мужчина после брака будет классным, но если он до брака был ленивым, то откуда берется мысль, что после бракосочетания он станет работящим. Не надейтесь даже, что что-то изменится", - подмечает Олег.

Богомаз говорит, что в мире существуют женщины, которые всю жизнь молятся о том, чтобы их партнер изменился, а он не меняется и здесь уже возникает вопрос о свободе человека, а не о высших силах, ведь именно человек должен хотеть меняться, в брак или после него – это также его выбор.

Итак, получается, что самым ложным представлением женщин, которые собираются замуж за неидеального партнера - то, что они хотят его изменить, какие-то привычки, поступки, поведение, мысли и т.д.

Каково ошибочное представление девушек о браке (фото: Freepik)

Но так не работает, человека вообще не стоит менять, ведь когда мы любим, мы с чем миримся и когда сходимся с человеком, мы сами выбираем его со всеми минусами и недостатками, а потом верим в перемены и вот это уже парадокс.

Следует понимать, что любые отношения - это работа обоих, и это отнюдь не принудительные изменения своего партнера, а об умении находить компромиссы, искать баланс, решать сложные вопросы вместе. И возможно, когда партнер почувствует заботу и покой, он сам захочет измениться, но брак на это никоим образом не влияет.