Снимался с Боярским и Паниным: где сейчас актер Алексей Горбунов и чем занимается

Известный украинский актер Алексей Горбунов долгие годы строил свою карьеру в Москве. Но после военной агрессии России против Украины, он вернулся домой и порвал все связи с российским шоу и кино-бизнесом.

Где сейчас живет Алексей Горбунов и чем занимается - читайте в материале Styler.

Стать актером с первого раза не удалось

Алексей Горбунов родился в Киеве в 1961 году. Его отец - из глубинки в Сибири, а мама - из Луганской области. Свое детство актер провел на Русановке. После школы он не смог поступить в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, так как не был комсомольцем.

В 1978-1979 годах Горбунов работал в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки монтировщиком, подсобным рабочим в костюмерном цеху. Именно там он благодаря Аде Роговцевой познакомился с Константином Степанковым, мужем актрисы, актером и педагогом. И получил свой второй шанс.

В 1984 году Горбунов окончил Киевский театральный институт (курс Константина Степанкова) и снялся в первом фильме - "Груз без маркировки". С 1985 по 1987 год отслужил в советской армии.

Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Более 10 лет он проработал актером в театре-студии киноактера на киностудии имени А. Довженко. В 1990-х из-за кризиса ему даже приходилось зарабатывать частным извозом - ролей было немного, кино снимали мало.

Кризис посадил за руль такси, а потом погнал в Москву

А потом Горбунова пригласили на роль шута Шико в российском телесериале "Графиня де Монсоро". Так актер в 1997 году попал в Москву.

Далее он снялся в "Следствии", "Стране глухих", "Дне рождения Буржуя", "Марше Турецкого", "Каменской", "Следе оборотня", "Линиях судьбы", "Охоте на пиранью" и многих других российских фильмах и сериалах. Параллельно Горбунов работал в украинских театрах и снимался в украинских проектах.

В 2005 году он снялся у Никиты Михалкова в "Статском советнике", а потом в ремейке "Двенадцать разгневанных мужчин". За этот фильм Горбунов даже получил "Золотого орла" и отдал его дочери.

В 2013-2014 году актер получил роль профессора Морриарти в "Шерлоке Холмсе" и майора Кротова в "Хайтарме".

Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

После 2014 года в Россию ни ногой

После Евромайдана Алексей Горбунов начал сворачивать всю свою работу в России и отказываться от новых проектов. Как он заявил прямо - он не будет рассматривать возможность работы в РФ до окончания войны.

Его коллегами и партнерами по площадке были Олег Меньшиков, Армен Джигарханян, Марина Могилевская, Игорь Петренко, Андрей Панин, Михаил Боярский.

Известно, что он вернулся в Украину и поселился в Одесской области. И снова начал сниматься в украинских проектах - сериал "Гвардия", фильм "Дикое поле". А еще ведет передачу на одесской радиостанции.

Актера заметили и западные продюсеры - в 2019 на экраны вышел французский телесериал "Бюро легенд", где Горбунов сыграл полковника Карпова. А в 2021 году вышел на экраны боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом, где он сыграл небольшую роль. Сейчас идет работа над фильмом "Ловец снов".

Горбунов с дочкой (Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)

В 1991 году Горбунов получил звание заслуженного артиста УССР, а 2016 - звание народного артиста Украины.

В одном из интервью в 2016 году Алексей Горбунов признался, что у него сердце кровью обливается из-за событий в Украине. Он рассказал, что продолжает поддерживать отношения с Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем, Сергеем Шнуровым и некоторыми питерскими актерами.

Коллектив "Грусть пилота" (Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)

На хейтеров внимания не обращает

После 24 февраля 2022 года актер разорвал отношения с Россией и большинством коллег - "и речи не может быть о сотрудничестве".

Сейчас он продолжает выступать со своей музыкальной группой "Грусть пилота" - чтобы поддержать боевой дух украинских защитников.

На своей странице в Instagram Горбунов публикует видео из Киева, который регулярно обстреливается со стороны России. Экс-поклонники артиста в комментариях пишут ему немало гадостей, но он не обращает на хейтеров внимания.

Известно, что у Горбунова есть две дочери - Анастасия от первого брака с художницей Светланой Лопуховой и София, от брака с Ириной Ковалевой. По некоторым данным, обе девочки сейчас находятся за границей.