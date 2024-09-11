alyona alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем: что известно

33-летняя украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая представляла нашу страну на "Евровидении-2024", сообщила в сети, что имеет определенные проблемы со здоровьем, которые, к сожалению, повлияли на ее творческие планы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт известной исполнительницы.

Дело в том, что рэперша вынуждена отменить европейские концерты из-за плохого самочувствия.

"Из-за ряда определенных обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что концерты отменены", - подытожила артистка в публикации.

Затем она продолжила и извинилась перед всеми фанатами, которые ждали этих выступлений, а также пообещала, что в скором времени проведет все запланированные мероприятия.

alyona alyona в сценическом образе (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"На каждом своем концерте я стараюсь отдать всю свою энергию, чтобы каждый из вас получил целый спектр эмоций. Крутой концерт - это совокупность многих важных факторов и процесс подготовки. Но иногда случаются ситуации, которые делают невозможными провести это действо таким, каким я хотела бы, чтобы оно было", - отметила в публикации alyona alyona.

"Очень надеюсь, что очень скоро мы встретимся с вами и я смогу подарить вам свое творчество и вдохновение", - написала певица.

В Stories она отметила, что узнала о врожденной непереносимости лактозы. Об этом артистка узнала только в 33 года, а до этого всю жизнь ела молочные продукты. Больше никаких подробностей о своем самочувствии она не раскрывала.

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В то же время подписчики артистки разделились: одни начали желать ей скорейшего выздоровления, а другие, наоборот, удивились, так как ближайший концерт запланирован через месяц.