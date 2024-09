7 повседневных утренних привычек, которые разрушают жизнь

Раньше мы писали о том, какие 22 простые вещи делают успешные люди до 9 утра.

А еще рассказывали о том, какие 10 необычных шагов к счастью должен делать человек каждый день.

При написании материала были использованы источники: National Institutes of Health, Medium, Very well Mind, Heart, Healthy for Good, Science.