7 повседневных утренних привычек, которые разрушают жизнь

Утро считается самым продуктивным временем суток, и поэтому важно начать свой день с хорошего настроения и зарядить организм энергией. Однако очень много людей начинает утро с телефона в руках, просмотра новостей, чашки кофе и нервов.

Откладывание подъема

Утром звонит будильник, но вы, вместо того чтобы встать, переводите его еще на 10 или 15 минут. Но это дополнительное время не сделает ваше тело более отдохнувшим.

Внезапное пробуждение только через 9 минут переводит ваше тело в состояние инерции сна, из-за чего вы будете чувствовать себя дезориентированными и уставшими в течение многих часов.

Поэтому следует ставить будильник в другой части комнаты или заводите его четко на то время, когда вам нужно подниматься.

А еще ученые советуют просыпаться утром в одно и то же время, даже в выходные дни. Установка постоянного времени для пробуждения поможет вам быть более продуктивными и энергичными.

Мало воды

Взрослые люди постоянно обезвожены, потому что часто игнорируем сигналы жажды. Эксперты советуют выпивать не менее 8 стаканов воды в течение дня (сюда входят продукты, богатые жидкостью и чай). Это позволит вашему телу функционировать полноценно и избавит от неприятных последствий обезвоживания организма.

И большинство экспертов советуют пить первый стакан воды сразу после пробуждения - до того, как вы пойдете чистить зубы, пить кофе и завтракать. Это позволит вашему организму проснуться.

Отсутствие завтрака

Первый прием пищи очень важен, поэтому именно на нем ваш организм будет держаться целый день. Специалисты по клинической эндокринологии и метаболизму провели исследование на тему завтраков и сжигания калорий.

Выяснилось, что полноценно завтракавшие люди сжигали почти в два раза больше калорий в течение дня. А еще у них был значительно более низкий уровень сахара в крови. Поэтому отсутствие завтрака может влиять не только на метаболизм, но и на ваш вес.

А исследование Американского колледжа кардиологии показало, что у тех, кто пропускает завтрак, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87% выше, чем у тех, кто завтракает.

Кофе до завтрака или вместо

Исследователи из Университета Бата обнаружили, что употребление черного кофе перед завтраком может оказать негативное влияние на уровень сахара в крови. Поэтому кофе следует перенести на время после завтрака.

Употребление кофе или чая до завтрака может повысить секрецию желудочного сока. Если пищеварительный тракт не будет иметь, что переваривать, а соки уже выделяются - запустится процесс, который в долгосрочной перспективе может принести проблемы с желудком.

Кроме того, сахар и сахарозаменители запускают цикл ускорений и спадов, что заставит вас тянуться к сладкому в течение дня. Замените сахар в кофе молоком или сливками, которые могут добавить в ваш рацион порцию кальция и белка.

Первым делом - телефон

Многие делают эту ошибку - после пробуждения берут в руки телефон, чтобы прочитать сообщения или новости. Такая привычка может сделать вас менее продуктивным в долгосрочной перспективе, поскольку переключает ваше внимание от утренних ритуалов.

Возьмите за привычку открывать сообщения, электронную почту, соцсети и новости после того, как вы встали с кровати, приняли душ, позавтракали и выпили утренний кофе.

Кроме того, старайтесь не решать важные задачи, проблемы и не отвечайте на звонки по работе до того, как совершите все утренние ритуалы. Ваш мозг должен полностью проснуться и быть готовым к принятию решений, производительности и восприятию информации.

Отсутствие зарядки

Отсутствие хотя бы минимальной зарядки с утра приводит к снижению энергии и потере пользы для здоровья. Как "разбудить" свой организм утром - выбирать только вам.

Это может быть прогулка с собакой, короткое занятие йогой, пробежка, несколько простых упражнений. Любая физическая активность может вас подбодрить и настроить целый день на положительный лад.

Суета и опоздание

Самое неприятное, что может случиться с вами утром - это испорченное настроение из-за опоздания, суеты, поиска чего-то потерянного или составления плана дня на ходу. План на день вам нужен, но его нужно составлять не после пробуждения, а накануне вечером.

Следует посмотреть прогноз погоды и подготовить необходимую одежду, проверить сложенные детьми рюкзаки в школу, приготовить зонтик, ключи от машины и дома - в одном и том же месте.

Неорганизованное пространство может только усилить стресс и заставит вас тратить время на поиск чего-либо необходимого. А еще это негативно влияет на настроение и способность сосредоточиться.

Если вам каждое утро не хватает времени, то просыпайтесь на 10-15 минут раньше, чтобы успеть абсолютно все. Это позволит избежать безумного начала дня и суеты.