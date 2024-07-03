RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это распространенная проблема: вот почему врастают ногти на ногах и как лечить

Почему врастают ногти на пальцах ног (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Врастание ногтя - это опасная патология, которая не проходит сама по себе. Следует знать, как определить врастающий ноготь и что делать для облегчения симптомов и как предотвратить проблему в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong.

Симптомы вросшего ногтя

Дерматолог Брюс Робинсон рассказал, что первым признаком вросшего ногтя является набухший палец на ноге.

Когда ноготь врезается в кожу, кожа нарастает на ноготь и воспаляется.

Другие симптомы могут включать:

  • из пальца ноги выделяется гной
  • боль
  • потемнение вокруг пораженного пальца ноги
  • ощущение тепла или горячости пальцев ног

Распространенные причины состояния

Наиболее распространенной причиной вросшего ногтя является неправильный уход, а именно слишком короткая обрезка ногтя.

Врач рассказал, если вы обрежете ноготь слишком коротко, то это увеличит вероятность того, что он врастет в кожу. И когда это происходит, кожа воспаляется, отекает и фактически начинает врастать в ноготь. Таким образом, это становится очень циклическим процессом.

Также другие причины включают:

  • ношение тесной обуви
  • травма ногтя на ноге
  • инфекции ногтей
  • форма стопы

Лечение

Вросшие ногти можно лечить самостоятельно на дому, в зависимости от тяжести. Лечение вросших ногтей на дому включает следующее:

  • прием обезболивающих, чтобы уменьшить дискомфорт
  • прикладывание холодных компрессов на палец ноги, чтобы уменьшить отек

К тому же нужно носить открытую обувь, пока не исчезнет проблема.

Профилактика

Чтобы в дальнейшем такая проблема не случалась с ногами, следует придерживаться следующих советов:

  • носите широкую обувь, которая не приведет к ломкости ногтей
  • правильно стригите ногти и не слишком коротко
  • замочите ноги в теплой воде перед подстриганием - это поможет размягчить ногти, чтобы их легче подрезать

Важно помнить, если вросший ноготь постоянно возвращается, это может быть из-за неправильного ухода или обуви, которую вы носите.

Читайте РБК-Украина в Google News
НогтиЛак для ногтей