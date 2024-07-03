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Це поширена проблема: ось чому вростають нігті на ногах та як лікувати

Чому вростають нігті на пальцях ніг (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вростання нігтя - це небезпечна патологія, яка не проходить сама по собі. Варто знати, як визначити вростаючий ніготь та що робити для полегшення симптомів і як запобігти проблемі надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong.

Симптоми врослого нігтя

Дерматолог Брюс Робінсон розповів, що першою ознакою врослого нігтя є набряклий палець на нозі.

Коли ніготь врізається в шкіру, шкіра наростає на ніготь і запалюється.

Інші симптоми можуть включати:

  • з пальця ноги виділяється гній
  • біль
  • потемніння навколо ураженого пальця ноги
  • відчуття тепла або гарячості пальців ніг

Поширені причини стану

Найпоширенішою причиною врослого нігтя є неправильний догляд, а саме занадто коротке обрізання нігтя.

Лікар розповів, якщо ви обріжете ніготь надто коротко, то це збільшить імовірність того, що він вросте в шкіру. І коли це відбувається, шкіра запалюється, набрякає і фактично починає вростати в ніготь. Таким чином, це стає дуже циклічним процесом.

Також інші причини включають:

  • носіння тісного взуття
  • травма нігтя на нозі
  • інфекції нігтів
  • форма стопи

Лікування

Врослі нігті можна лікувати самостійно вдома, залежно від тяжкості. Лікування врослих нігтів вдома включає наступне:

  • приймання знеболюючих, щоб зменшити дискомфорт
  • прикладання холодних компресів на палець ноги, щоб зменшити набряк

До того ж потрібно носити відкрите взуття, поки не зникне проблема.

Профілактика

Щоб надалі така проблема не траплялась з ногами, варто дотримуватись таких порад:

  • носіть широке взуття, яке не призведе до ламкості нігтів
  • правильно стрижіть нігті та не надто коротко
  • замочіть ноги у теплій воді перед підстриганням - це допоможе розм’якшити нігті, щоб їх легше підрізати

Важливо пам'ятати, якщо врослий ніготь постійно повертається, це може бути через неправильний догляд або взуття, яке ви носите.

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НігтіЛак для нігтів