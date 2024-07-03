Це поширена проблема: ось чому вростають нігті на ногах та як лікувати

Вростання нігтя - це небезпечна патологія, яка не проходить сама по собі. Варто знати, як визначити вростаючий ніготь та що робити для полегшення симптомів і як запобігти проблемі надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong.
Дерматолог Брюс Робінсон розповів, що першою ознакою врослого нігтя є набряклий палець на нозі.
Коли ніготь врізається в шкіру, шкіра наростає на ніготь і запалюється.
Інші симптоми можуть включати:
Найпоширенішою причиною врослого нігтя є неправильний догляд, а саме занадто коротке обрізання нігтя.
Лікар розповів, якщо ви обріжете ніготь надто коротко, то це збільшить імовірність того, що він вросте в шкіру. І коли це відбувається, шкіра запалюється, набрякає і фактично починає вростати в ніготь. Таким чином, це стає дуже циклічним процесом.
Також інші причини включають:
Врослі нігті можна лікувати самостійно вдома, залежно від тяжкості. Лікування врослих нігтів вдома включає наступне:
До того ж потрібно носити відкрите взуття, поки не зникне проблема.
Щоб надалі така проблема не траплялась з ногами, варто дотримуватись таких порад:
Важливо пам'ятати, якщо врослий ніготь постійно повертається, це може бути через неправильний догляд або взуття, яке ви носите.
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