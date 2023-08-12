Что может произойти, если делать маникюр в салоне: список опасностей

Не всем удается качественно самостоятельно делать маникюр в домашних условиях, поэтому каждая вторая женщина посещает мастера в салоне. Тем не менее многие забывают, что главное в маникюре не форма ногтей, цвет или дизайн, а безопасность.

Удаление наростов

В частности, на руках часто приходится бороться с такой проблемой. Все потому, что не очень опытные мастера могут принять бородавку за мозоль или просто слишком плотный натоптыш.

Образования могут срезать, не задумываясь, какой вред наносят организму.

Неаккуратная обрезка кутикулы

Совершенно все мастера обрезают кутикулы на ногтях, но существует большая вероятность занести инфекцию. К тому же важно, чтобы мастер тщательно дезинфицировал инструменты.

Желтые ногти

Желтые ногти могут являться следствием неправильно выполненного маникюра. В салоне могут использовать некачественный гель-лак или просто экономить на базе, которая просто необходима перед нанесением активного цвета, особенно если речь идет о красном цвете лака.

Важно помнить, что избавиться от желтизны ногтей не всегда просто.

На что обратить внимание при посещении салона

При посещении салона, прежде всего, необходимо обращать внимание на санитарно-гигиеническое состояние помещения. Внешний вид и рабочее место мастера свидетельствуют о том, насколько в этом заведении соблюдаются требования санитарных норм.

Прежде всего мастер должен обязательно продезинфицировать руки клиенту и себе, даже если работает в перчатках. Ведь у предыдущего клиента могли быть порезы на руках.

Пилочка, которой делают маникюр, в идеале должна быть одноразовой. Недопустимо, когда одной пилочкой делают маникюр всем посетителям.

Важно, чтобы все инструменты были полностью из металла. К тому же, после стерилизации инструменты должны храниться в специальных крафт-пакетах, раскрывать которые мастер должен только в присутствии клиента.

Также не стесняйтесь спросить мастера, какие этапы дезинфекции и обеззараживания прошли инструменты.

Для того, чтобы заразиться гепатитом С, достаточно небольшой рани, причем болезнь может годами не проявлять себя. А грибок поражает ногтевую пластину, изменяя ее рельефность, и если вовремя не провести должное лечение, то инфекция может проникнуть в те же ткани.