Это показатель вашего образа жизни: кардиолог назвала анализ, который может спасти жизнь

Какой анализ полезно делать

Опыт врача работы в инфарктном отделении показывает, что в 75% случаев, когда человек попадает в них, вынужден бороться с уже имеющейся болезнью, а не заниматься ее профилактикой. Ведь профилактика всегда проще, дешевле и приятнее для пациента, чем любое лечение.

Липидограмма - этот анализ стоит около 300 гривен, его можно сделать в лаборатории за 10-15 минут, но он способен предотвратить не один десяток заболеваний.

Речь идет об инфаркте и инсульте.

Врач отметила, что в Украине врачи часто назначают липидограмму только в случаях, когда пациенты жалуются на боль в сердце, одышку, повышенное давление или аритмию.

"Могу сказать, что у такого человека проблемы с липидограммой уже не один год, и именно эти проблемы привели к подобным симптомам. Так почему бы не назначить этот простой и недорогой анализ на десять лет раньше?" - говорится в сообщении.

Что показывает липидограмма

Такой анализ способен предотвратить инфаркт. Липидограмма состоит из общего холестерина и их фракций, то есть составляющих.

Липопротеиды высокой плотности - они содержатся в морской рыбе и защищают от атеросклероза. И три показателя "плохого" жира - триглицериды, липопротеиды низкой и очень низкой плотности, содержащиеся в продуктах животного происхождения.

Последний показатель - индекс атерогенности, показывающий соотношение "плохих" и "хороших" составляющих.

Кардиолог рассказала, что "плохой" холестерин обладает свойством откладываться в стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, и сужать просвет сосудов. А эти бляшки в будущем станут причиной всех сердечно-сосудистых болезней.

Процесс отложения холестерина в стенках сосудов ускоряет курение, повышенное давление, трансжиры и повышенный сахар крови.

"Опыт развитых стран, где назначают липидограмму всем здоровым людям после 35 лет, показал, как простые и дешевые шаги могут продлить продолжительность жизни и улучшить ее качество для миллионов людей", - добавила Анна Солощенко.