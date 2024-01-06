"Это подарки, а не коррупция". В Киеве учительница собирала с родителей деньги и обижала детей, которые не сдавали их

В одном из лицеев Киева учительница потребовала у родителей деньги на подарки. Суммы колебались в пределах 3000-5000 гривен. Однако когда она выехала за границу, "подарки" выросли до 11 000 гривен. Тех детей, чьи родители отказались "делать сюрпризы", преподавательница травила и изолировала от остального класса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост пользовательницы Ольги Мишиной в Facebook -сообществе "Батьки SOS".

С чего все начиналось

1 сентября сын Ольги пошел в первый класс в лицей №51 в Киеве. Здесь родителям сразу сообщили о постоянной практике получения учительницей денег от родителей.

"Родительского комитета не было, но было определено лицо ответственное за сбор денег, которое непосредственно контактировало с учительницей и через которое та озвучивала другим родителям свои пожелания", - рассказывает мама.

"Прихоти" учительницы в школе (скриншоты: Ольга Мишина/Родители SOS)

До войны, то есть в 2021/2022 учебном году, учителя дарили суммы от 3 000 до 5 000 гривен. Однако после начала полномасштабной войны все изменилось, и не в лучшую сторону.

Учительница выехала в Германию и продолжила работать онлайн через Zoom. Поэтому педагог предоставила свои банковские реквизиты и в последующие разы получила следующие поступления:

22 декабря 2022 года - 8 141 гривна

19 февраля 2023 года - 11 500 гривен

8 марта 2023 года - 3 726 гривен

Сумы "подарков" учительнице во время войны (скриншоты: Ольга Мишина / Родители SOS)

Травля детей, чьи родители не сдали деньги

Ольга с сыном не выезжали из Украины, и в 2022/2023 учебном году продолжили посещать второй класс в том же лицее.

"В этот период я сообщила лицу, ответственному за сбор денег, о том, что отказываюсь платить деньги на подарки учительнице, что в дальнейшем вызвало дискриминационные проявления со стороны учительницы относительно моего сына, а также ее пристрастное отношение к нему", - продолжает рассказ мама.

Перед учебным 2023/2024 годом учительница вернулась в Украину. Еще 1 сентября она сразу же посадила сына Ольги за последнюю парту и начала навязывать себя как репетитора.

В День учителя в 2023 году родители собрали 3 000 гривен в качестве подарка для учительницы. Однако она отказалась от этих денег и сказала, что хочет, чтобы каждый родитель отдельно сделал ей финансовый подарок. Ольга не сделала этого.

В октябре учительница заявила женщине, что ее сын "инклюзивный ребенок". Позже были и другие проявления травли. К примеру, всех детей фотографируют с их изделиями, а сына Ольги педагог просто игнорировала.

Учительница начала травить сына Ольги за то, что та не делает "подарков" (скриншоты: Ольга Мишина / Родители SOS)

"Учительница посадила его за отдельную парту вплотную к доске, отделив от всех детей, что привело к угнетению психологического состояния моего 8-летнего сына и нежеланию посещать лицей", - пишет Ольга.

Учительница начала травить сына Ольги за то, что та не делает "подарков" (скриншоты: Ольга Мишина / Родители SOS)

Когда ребенок наотрез отказался идти в лицей, женщина подала заявление на перевод сына в другой класс, заявление было удовлетворено.

Это не коррупция, это подарки"

Во время посещения Ольгой директора лицея к диалогу присоединилась и учительница.

"При моем согласии директор пригласила присоединиться к нашему разговору учительницу, которая подтвердила получение денег от родителей, но настаивала на том, что считает получение этих денег от родителей подарками, а не коррупцией", - говорит Ольга.

Женщина написала заявление в Минобразования 30 ноября 2023 года. После того как заявление месяц пролежало, его направили на рассмотрение в Департамент образования и науки исполнительного органа КГГА.

"Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации получило заявление 04.12.2023. Во время телефонного разговора 02.01.2024 исполнитель сообщила, что ответ отнесли на Укрпочту 25.12.2023, но он до сих пор не пришел на мое почтовое отделение", - отмечает женщина.

Национальная полиция Украины получила заявление Ольги 29 ноября 2023 года. Более месяца по номерам телефонов канцелярии никто не отвечает. На электронное обращение женщины от 25 декабря с просьбой проинформировать о состоянии исполнения заявления ответа нет.

Законно ли сдавать деньги в школе

За содержание и развитие учебного заведения отвечает его основатель, однако школа может получить благотворительную помощь от желающих.

Помощь в виде средств надо перечислять либо в безналичной форме на специальный казначейский счет учебного заведения, либо в кассу. Если кассы в учебных заведениях отсутствуют, они могут находиться в органах управления образованием.

Вы должны помнить, что передача неоприходованных наличных средств незаконна и запрещена.

Как законно передать деньги в школу: