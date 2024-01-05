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"Взрослые дети никому не нужны". История мамы, которая усыновила 8 детей и спасла их от оккупации (видео)

Украина, Пятница 05 января 2024 08:05
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"Взрослые дети никому не нужны". История мамы, которая усыновила 8 детей и спасла их от оккупации (видео) Наталья Родных (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине живет до 70 тысяч детей, лишенных родительской опеки, детей-сирот и детей, изъятых от родителей. Из них 23% - в приемных семьях или в детских домах семейного типа.

Наталья Родных воспитывает 10 детей, восемь из которых они с мужем усыновили. В феврале 2022 года им пришлось срочно выезжать из оккупированной части Херсона, а несколько месяцев назад семья потеряла отца.

РБК-Украина (проект Styler) пообщалась с семьей Родных об их первом знакомстве с детьми, большом быте и вызовах во время полномасштабной войны.

С чего все начиналось

Наталье 45 лет. Всю свою жизнь она прожила в Бериславе, где создала семью и занималась хозяйством. Муж обеспечивал детей, работая посменно в двух городах. Так было до того, как биологические сын и дочь решили переезжать в столицу.

"Дети в Киеве, мы вдвоем с мужем. Мы сели и поняли, что нам для двоих это много. И земли много, и дом большой, и двор огромный, и такая тишина, к которой мы не привыкли, немножко не для нас", - вспоминает Наталья о первых мнениях усыновить детей.

Родные дети супругов единодушно поддержали решение родителей. Поэтому через два месяца в семье Родных произошло большое пополнение - восемь детей. Однако это огромный труд и ответственность.

"Это дети, которые могут попасть к нам в семью, и за всю свою жизнь, которые будут с нами, могут нам так и не поверить. Мы вот это все сначала обсудили между собой. Мы решили, что именно взрослые дети нам надо. Чего в приоритете взрослые дети? Может, немного грубо, потому что они никому не нужны", - откровенничает женщина.

&quot;Взрослые дети никому не нужны&quot;. История мамы, которая усыновила 8 детей и спасла их от оккупации (видео)

Наталья Родных с мужем усыновила восемь детей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Для того чтобы подружить детей между собой, папа нашел довольно простой, но действенный способ - самому стать для них товарищем. Это и принесло свои плоды.

"Когда сын приехал к нам в гости на Новый год, признался, что так классно. Из его уст это прозвучало так: "Я горжусь, что родился именно в этой семье, и у меня есть такие родители". Значит, мы занялись тем, что нам надо, значит, мы делаем что-то хорошее", - убеждена Наталья.

&quot;Взрослые дети никому не нужны&quot;. История мамы, которая усыновила 8 детей и спасла их от оккупации (видео)

Мужчина и биологические дети Натали (фото: личный архив)

Сегодня дети очень помогают ей в домашних делах и поддерживают всегда, когда в этом нуждается. За время нашего пребывания в доме Родных мы убедились, что отношения между ними действительно искренние и теплые.

Как семья встретила большую войну

24 февраля 2022 года семейную идиллию прервал громкий взрыв. В тот день самый старший сын Эдик проснулся в школу раньше. Она находится именно там, откуда россияне начали обстрел.

"Через реку мы видим взрыв, то есть мы проснулись от взрыва и этой вспышки. Ну такая была вспышка! Я не знаю даже, как это передать. Мы вскочили. Какая первая мысль? Ребенок же там. Муж побежал машину заводить, а я свое. Звоню сыну", - вспоминает тот день Наталья.

Она не сразу поверила о начале войны. Однако парень заверил ее: видел, как самолеты сбросили бомбы.

Поэтому супругам с восемью детьми пришлось срочно выезжать из города Берислав в Херсонской области.

После освобождения города семья решила наведаться в свою жилье, чтобы забрать хотя бы детские вещи и уцелевшую бытовую технику. Но оккупанты забрали все, даже детское нижнее белье.

Смерть мужа

Для Наталии всегда большой поддержкой был муж. В сентябре он умер от сердечного приступа. Женщина предполагает, что проблемы со здоровьем у него развились давно на фоне стресса, но он об этом не говорил.

"Когда мы попали под оккупацию, я видела, как он нервничает. Он боялся, что заберут машину, он боялся, что понасилуют, боялся, что продукты вынесут, а мы не сможем оттуда выбраться. Много причин. В этом стрессе он прожил до последнего, постоянный стресс", - рассказывает Наталья.

Визит к врачу показал предынфарктное состояние.

Труднее всего для Натальи было сообщить детям. Сначала она сказала самому старшему сыну, но их разговор случайно услышала дочь Таня.

&quot;Взрослые дети никому не нужны&quot;. История мамы, которая усыновила 8 детей и спасла их от оккупации (видео)

Семья тяжело переживала потерю отца, однако не опустила рук (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Дети тяжело переживали такую травму, особенно самые маленькие.

"Психолог со школы сказал, что Владик очень тяжело перенес. С ним работали, он плакал. Все его рисунки о счастливой жизни, там везде есть папа. То есть для ребенка это был большой стресс... Он не называл их своими именами, заменял ласковыми словами. Этого не хватает, и это очень тяжело", - вспоминает любимого Наталья.

Но, несмотря на все семья Родных - это большая команда, которая всегда найдет слова поддержки друг для друга.

"Я не знаю, может, правильно, может, не правильно. Но я считаю, что правильно. Я радуюсь тому, что у меня есть, и я этим горжусь. И я хочу продолжать жизнь именно так", - с улыбкой на лице говорит Наталья.

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