В одной из киевских гимназий разгорелся скандал. Директор плюнула в лицо учителю

В Киевской гимназии восточных языков №1 разгорелся скандал. По словам учительницы, директор учебного заведения плюнула в лицо преподавателю из-за индивидуального плана работы на каникулах, который просила администрация гимназии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook учительницы японского языка Зои Карпенко.

Детали скандала в гимназии

Учительница Карпенко утверждает, что директор учебного заведения превышает свои полномочия и хвастается фотографиями "с влиятельными людьми".

"Потому что это директор Киевской гимназии восточных языков, хвастаясь фоточками с влиятельными людьми, тем самым демонстрирует свою неприкосновенность, позволяя при этом систематически превышение служебных полномочий", - пишет в соцсети педагог.

По утверждениям Зои, в рабочее время и в присутствии председателя профсоюза и своего заместителя директор плюнула в лицо учителю, работающему в учебном заведении более 35 лет.



"22 декабря я подала по требованию администрации индивидуальный план работы на каникулах. Его демонстративно не согласовали, мол, что 4 дня работать на удаленном рабочем месте многовато. Из-за чего вынуждена ходить в гимназию каждый день, работать в автономном режиме. Но каждый день это унижение человеческого достоинства и профессиональной репутации", - написала учитель и опубликовала запись инцидента.

Реакция украинцев

В комментариях люди написали, что очень сочувствуют гимназии из-за такого руководителя.